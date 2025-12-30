Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 27
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#GRIPA
#BOŽIĆ
#Barkod
#POŽAR VJESNIKA
#DINAMO
#VOJNI ROK
#Vatreni
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#ČUVAJMO NAŠE MANJINE
#HNL
Poslušaj
Prijavi grešku
U TIJEKU NATJEČAJ

Dogradnja zagrebačkog doma za starije: Sveta Ana dobit će aneks za 60 novih korisnika

Zagreb: Korisnici Doma za starije i nemoćne glazbom i plesom obilježili Svjetski dan plesa
Matija Habljak/PIXSELL
Autor
Hana Ivković Šimičić
30.12.2025.
u 08:00

U tijeku je natječaj za izradu projektne dokumentacije, dogradnja uključuje i boravak u prizemlju objekta

Dom za starije osobe "Sveta Ana" u Sloboštini kapaciteta ima za oko 330 štićenika, a uskoro bi se taj broj trebao povećati Raspisan je, naime, 210.000 eura vrijedan natječaj za projektiranje dogradnje objekta, a projektni zadatak predviđa novi aneks s tri specijalizirana odjela te jedan boravak u prizemlju. U aneksu bi se smjestilo 60 korisnika s Alzheimerovom bolesti i drugim oblicima demencije, a u prizemlju bi boravile osobe koje nisu na smještaju u samom domu. Zainteresirani projektanti na natječaj se mogu javiti do 29. siječnja, a posao izrade dokumentacije trebao bi trajati osam mjeseci od dana uvođenja u posao.

–Dogradnja bi omogućila, uz povećanje ukupnog kapaciteta ustanove, značajno poboljšanje uvjeta za najosjetljiviju skupinu korisnika, odnosno osobe s kognitivnim oštećenjima – stoji u projektnom zadatku. Projektiranje zahvata uključuje izradu idejnog rješenja te njegovu 3D vizualizaciju, glavne projekte, ali i ishođenje potrebnih suglasnosti, mišljenja, potvrda i dozvola, uključujući i građevinsku. Projektanti moraju sudjelovati i u javnoj nabavi za izvođača radova, a njihov zadatak bit će i izrada elaborata održavanja dograđenog dijela doma.

– Svaka faza razrade projektne dokumentacije mora imati potvrdu stručne službe naručitelja. Tijekom izvođenja radova, ako se ustanovi manjkavost projektne dokumentacije, projektant se obvezuje, o svom trošku, izvršiti korekciju projektne dokumentacije potrebnu za nesmetano izvođenje radova, u roku koji će naručitelj definirati u nalogu za korekciju – navodi se u projektnom zadatku, a isto vrijedi, dodaje se, i u slučaju ugradnje opreme u dograđeni prostor. Osim dugotrajnog smještaja, dom pruža i izvaninstitucijsku uslugu pomoći u kući za oko 350 korisnika godišnje. U sklopu nje pruža se usluga cjelodnevnog boravaka za 12 korisnika, a od 2022. otvoren je i odjel za osobe oboljele od Alzheimerove demencije za 38 korisnika. U Domu je zaposleno 145 djelatnika. •
Ključne riječi
sveta ana dom za starije

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!