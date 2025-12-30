Dogradnja zagrebačkog doma za starije: Sveta Ana dobit će aneks za 60 novih korisnika

Dom za starije osobe "Sveta Ana" u Sloboštini kapaciteta ima za oko 330 štićenika, a uskoro bi se taj broj trebao povećati Raspisan je, naime, 210.000 eura vrijedan natječaj za projektiranje dogradnje objekta, a projektni zadatak predviđa novi aneks s tri specijalizirana odjela te jedan boravak u prizemlju. U aneksu bi se smjestilo 60 korisnika s Alzheimerovom bolesti i drugim oblicima demencije, a u prizemlju bi boravile osobe koje nisu na smještaju u samom domu. Zainteresirani projektanti na natječaj se mogu javiti do 29. siječnja, a posao izrade dokumentacije trebao bi trajati osam mjeseci od dana uvođenja u posao.

–Dogradnja bi omogućila, uz povećanje ukupnog kapaciteta ustanove, značajno poboljšanje uvjeta za najosjetljiviju skupinu korisnika, odnosno osobe s kognitivnim oštećenjima – stoji u projektnom zadatku. Projektiranje zahvata uključuje izradu idejnog rješenja te njegovu 3D vizualizaciju, glavne projekte, ali i ishođenje potrebnih suglasnosti, mišljenja, potvrda i dozvola, uključujući i građevinsku. Projektanti moraju sudjelovati i u javnoj nabavi za izvođača radova, a njihov zadatak bit će i izrada elaborata održavanja dograđenog dijela doma.

– Svaka faza razrade projektne dokumentacije mora imati potvrdu stručne službe naručitelja. Tijekom izvođenja radova, ako se ustanovi manjkavost projektne dokumentacije, projektant se obvezuje, o svom trošku, izvršiti korekciju projektne dokumentacije potrebnu za nesmetano izvođenje radova, u roku koji će naručitelj definirati u nalogu za korekciju – navodi se u projektnom zadatku, a isto vrijedi, dodaje se, i u slučaju ugradnje opreme u dograđeni prostor. Osim dugotrajnog smještaja, dom pruža i izvaninstitucijsku uslugu pomoći u kući za oko 350 korisnika godišnje. U sklopu nje pruža se usluga cjelodnevnog boravaka za 12 korisnika, a od 2022. otvoren je i odjel za osobe oboljele od Alzheimerove demencije za 38 korisnika. U Domu je zaposleno 145 djelatnika. •