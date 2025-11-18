VIDEO Ovo je trenutak kada je krenula buktinja: 'Bilo je uznemirujuće biti u blizini'

Požar na Vjesnikovu neboderu i dalje gasi veliki broj vatrogasca. Oko 23 sata jučer navečer izbio je požar, zbog čega je u njegovo gašenje uključen veliki broj vatrogasaca. Buktinja još ne posustaje, a padaju i dijelovi pročelja. Zagrebački vatrogasci cijelu noć su se borili s velikim požarom, a gašenje će kako je rekao šef zagrebačkih vatrogasaca Siniša Jembrih potrajati cijeli dan.

Video koji je Večernjakov čitatelj snimio u 23.30 sati: Prvo se vidio požar na vrhu nebodera Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Čitateljica 24sata je opisala kako je sve krenulo pri vrhu. A onda se odjedanput vatra počela širiti prema dolje. - Izašli smo na ulicu i ugledali plamen na vrhu, osjetio se jak smrad paljevine. Ubrzo smo se vratili u zgradu, došli su vatrogasci, a u jednom trenutku kad smo pogledali, požar se proširio i prema donjem dijelu zgrade. Vidjelo se i nekakvo plavo svjetlo, a onda je iza toga buknulo na još par mjesta. Bilo je uznemirujuće biti u blizini - opisuje čitateljica.

GIF Strašan požar Vjesnikova nebodera Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Premijer Andrej Plenković u Vukovaru je komentirao požar Vjesnikova nebodera. Država je suvlasnik nebodera. "Ja sam bio cijeli put u kontaktu s ministrom Božinovićem, Medvedom, Bačićem... Požar je izbio oko 23 sata, ne znamo uzroke požara. Požar se kontrolira. Ne znamo kako je došlo, država je vlasnik oko 60 i nešto posto tu su i drugi pravni subjekti. Bitno je da nema žrtava. Šteta je ogromna. Ministarstvo će poduzeti mjere da se ta zgrada obnovi", kazao je Plenković.