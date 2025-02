VIDEO Ovako izgleda vožnja 'dinamičkim' podvožnjakom: Prometuje se naizmjenično u jednom smjeru

Početkom tjedna uspostavljena je nova regulacija prometa u Gajnicama, a novi "dinamički" podvožnjak Dubravica s oduševljenjem su dočekali brojni stanovnici zapadnog dijela metropole. Ideja je, kako su ranije objasnili u Gradu, da se rastereti obližnji pasaž na Škorpikovoj, barem dok se ne izgradi podvožnjak Medpotoki koji je, kako je na ovotjednoj tiskovnoj konferenciji istaknuo gradonačelnik Tomislav Tomašević, jedino rješenje za tamošnje prometne probleme.

Riječ je, podsjetimo, o naizmjeničnom jednosmjernom prometu pa podvožnjak od ponoći do 14 sati koriste vozači koji iz Ulice Dubravica voze prema Samoborskoj cesti, a od 14 sati do ponoći oni koji se sa Samoborske kreću prema sjeveru. Vozačima koji se pak u 14 sati nađu u blizini podvožnjaka s namjerom da se probiju na južnu stranu, provjerili smo, ostaju dvije minute, koliko je potrebno dok se druga strana ne pusti u promet. Namijenjen je vozilima do 2,1 metar visine, a ograničenje brzine je deset na sat.