VIDEO Neugodan susret u Zagrebu: Izašla sa psom i onda shvatila da ima nepozvanog gosta

Na snimci koju nam je poslala vidi se kako divlja svinja trčkara uokolo dvorištem u Lučkom i zatim izlazi na cestu i odlazi dalje u ostatak naselja.

- Izvela sam psa u dvorište i bila sam nekih 30 minuta tamo kada je pas nešto uočio. Nakon nekoliko trenutaka vidjeli smo kako se to nešto približava i zatim bježi - govori nam čitateljica.

VIDEO Divlja svinja u dvorištu u Lučkom

Ubrzo je, kaže, shvatila da je s njima u dvorištu cijelo vrijeme bila divlja svinja . Podsjetimo, posljednjih mjeseci divlje svinje na ulicama rubnih dijelova metropole nažalost nisu rijetkost. Izvještavali smo o takvim pojavama u Španskom, na Malešnici, Prečkom, Jankomiru i drugim dijelovima Zagreba.

Što je uzrok većem broju divljih životinja u Zagrebu, proljetos je pojasnio profesor s Agronomskog fakulteta, dr. sc. Nikica Šprem.

- Prije svega to je promjena u staništu. Nekad su mala polja u podnožju Medvednice bili vrtovi koji su se obrađivali. Ljudi su ih održavali. No danas su to zapuštena i zarasla polja koja su idealno stanište za divlje svinje. One su se spustile s Medvednice u pojas u kojem nema lova. Tu su našle idealne uvjete - pojasnio je.

Dodaje kako njihovom razmnožavanju pogoduju i klimatske promjene odnosno blage zime. Međutim, Zagreb nije jedini grad koji ima ovakav problem, slične situacije uobičajene su i u prijestolnicama zapadne Europe.

Nakon prošlogodišnjeg povećanog broja prijava pojava divljači u urbanim sredinama u lipnju je Grad Zagreb objavio upute što činiti u susretu sa takvim životinjama.

Upozorili su da ukoliko građani divljač zamijete da joj ne prilaze, ne tjeraju je i ostanu staloženi, a ukoliko su s kućnim ljubimcima da ih stave na povodac i smireno se udalje

Sve informacije o susretu ili viđenju divljači, kao i dodatne informacije o postupanju i štetama od divljači u urbanim dijelovima grada mogu se dobiti u Ustanovi Zoološki vrt Grada Zagreba na telefone: 01/230-2198 ili 091/6045-506, e-mail: info@zoo.hr ili zastita.divljaci@zoo.hr.

Iz Grada ističu kako su u urbanom području divlje svinje povremena vrsta divljači koja dnevno migrira prema lako dostupnim izvorima hrane i vode u urbanom prostoru, najčešće u razdoblju od ljeta do jeseni, a u sušnom razdoblju dodatni razlog može biti i pristup izvorima vode (Maksimirska jezera, Jarun, obala rijeke Save, potoci).