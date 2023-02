Valentinovo uz Titanic, hitove Crvene jabuke i pjenušac u jacuzziju

Jeste li za romantičnu večeru, čašu šampanjca u jacuzziju ili za kultni "Titanic", koji se u povodu 25. obljetnice vraća na velika platna? Bliži se Valentinovo, a ako još niste odlučili gdje ćete sa svojom boljom polovicom provesti taj dan, donosimo niz ideja. Veliki koncert Crvene jabuke, opera u HNK i uživanje uz vječne melodije Jimmyja Stanića samo su neke od njih, a želite li za blagdan svetog Valentina, zaštitnika zaljubljenih, ipak ostati kod kuće, predlažemo i da, primjerice, zajedno pripremite sočne čokoladne brownieje s jagodama.

Ima nešto od srca...

"Tamo gdje ljubav počinje" naziv je koncerta kultnog benda Crvena jabuka, koji će upravo na Valentinovo u Areni Zagreb proslaviti okruglih 30 godina karijere. Neke od svojih najvećih ljubavnih hitova, kao što su "To mi radi", "Ima nešto od srca do srca", "Bježi kišo s prozora" ili "Zovu nas ulice", prvi će put izvesti na pozornici Arene, a ulaznice, koje u sektorima A, B i C stoje 22 eura, još stignete kupiti putem sustava Entrio.

31.12.2022., Osijek - Osjecane Novu godinu je uveo glazbeni sastav "Crvena jabuka", a osigurano su kuhano vino i caj koji se dijelio gradjanima. Photo: Davor Javorovic/PIXSELL Foto: Davor Javorovic/PIXSELL

Delicije u četiri slijeda

Romantičnom večerom u četiri slijeda i buteljom vina možete se počastiti u restoranu hotela Taurus, a za samo 99 eura za dvije osobe možete birati između mesnog i ribljeg menija. Gostit ćete se tako, među ostalim, roladom otkoštene biserke u vlastitom umaku uz rimske njoke i sous vide telećim medaljonom u panko mrvicama na kremi od celera, a riblji meni čine rižoto od kozica i šafrana te file brancina u škartocu. Ponuda je dostupna preko Crnog jajeta, na kojemu možete ostvariti i 36 posto popusta na aranžman za dvije osobe u hotelu Phoenix u Sesvetama. Cijena od 125 eura uključuje noćenje u romantičnom ambijentu dvokrevetne Elegance sobe i večeru u više sljedova, nakon koje možete i zaplesati uz DJ-a, a opustiti se, primjerice, uz čašu šampanjca i u jacuzziju.

Plus desert ili koktel

Vodite li se poznatom izrekom da ljubav ide kroz želudac, svoju bolju polovicu večerom možete počastiti i u restoranu Boban, u kojem ćete po cijeni od 39 do 67 eura imati priliku kušati, među ostalim, rižoto s kozicama, špinatom, desertnim vinom i aromom lavande te domaće crne njoke s hobotnicom, cherry rajčicom i bosiljkom. Zasladiti se pak možete tiramisuom s domaćim piškotama, čokoladom i narančom, a romantična atmosfera očekuje vas i u OMNI experience baru uz glazbenika Emila Bišćana, takozvani "ljubavni koktel" s ružom i specijalnog kolača "Valentina", odnosno moussa od mliječne čokolade i malina i kompotom na biskvitu od limuna.

Foto: OMNI experience bar

Verdijeva opera

Pjenušac i slatki zalogaji na Dan zaljubljenih očekuju vas i u zagrebačkom HNK, i to uz "Traviatu", jednu od najpopularnijih opera Giuseppea Verdija, nastalu prema drami francuskog pisca Aleksandra Dumasa. Režiju, scenografiju i kostimografiju potpisuje slavni argentinski kazališni umjetnik Hugo de Ana, a dirigentska palica u rukama je Ivana Repušića. "Ljubavni paket" koji stoji od 30 do 65 eura uključuje dar kazališta i dvije ulaznice, koje su dostupne putem službene web-stranice HNK.

Što se nudi u kvartu

U melodijama iz "Traviate" te drugih popularnih opera, opereta i mjuzikala, kao što su "Carmen", "Jalta, Jalta" i "Grofica Marica", moći će se uživati i u Centru za kulturu i informacije Maksimir. "Opernu rapsodiju" u nedjelju u Švarcovoj 18 izvode sopranistice Mima Karaula, Mia Domaćina Topalušić i Ana Zebić Kostel, a na istoj adresi na Valentinovo možete pogledati i predstavu "Ona i on" u produkciji kazališne družine Emma. Nakon što u predstavi otkrijete mogu li anksiozna slikarica i depresivni slikar voditi kreativan i ispunjen život, očekuje vas i neverbalni duet u izvedbi Tee Šimić i Ivana Simona. Ulaznica za koncert stoji pet eura, a za predstavu 7,96. Kupiti ih možete sat vremena prije početka na blagajni centra.

Romantika s 11 Oscara

Kultna romantična drama "Titanic", najpoznatiji film redatelja Jamesa Camerona, za ovogodišnje se Valentinovo ponovno prikazuje na velikim platnima u povodu svoje 25. obljetnice. Romanse između Rose i Jacka, odnosno Kate Winslet i Leonarda DiCaprija, možete se prisjetiti iz luksuznih fotelja Gold class dvorana u Cinestaru, i to uz večeru i desert gratis, a osim u "Titanicu" možete uživati i u pretpremijeri romantične komedije "Što ljubav ima s tim" te u trećem i finalnom nastavku sage o Čarobnom Mikeu u kojemu će svoj "posljednji ples" izvesti Salma Hayek i Channing Tatum.

Na put oko svijeta

Zagrebački kantautor Zvonimir Varga u utorak će u 20 sati u dvorani ZGQ u Ilici 31 a nastupiti jubilarni 300. put, a zbog ograničenog broja mjesta na ekskluzivnom će koncertu moći biti samo 40 ljudi. Cijena ulaznice u pretprodaji je pet eura za jednu osobu, osam za parove, a na dan koncerta, ako ih ostane, stajat će sedam i deset eura. Istoga dana u 19 sati u maloj dvorani Lisinskog multimedijalno je predavanje "Ljubav oko svijeta", koje će Davor Rostuhar nakon svjetske premijere na Cambridgeu lanjskoga prosinca prvi put održati u Hrvatskoj. Inspirirano je, dakako, filmom i knjigom koje je objavio sa suprugom Anđelom nakon što su u godinu dana proputovali šest kontinenata i 30 zemalja istražujući ljubav u raznim kulturama, a ulaznica stoji 12 eura.

24.02.2021., Zagreb - Andjela i Davor Rostuhar, hrvatski putopisci. Photo: Marko Lukunic/PIXSELL Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

Jagode i čokolada

Ako se pak odlučite romantičnu večer provesti u svoja četiri zida, možete se zasladiti, primjerice, senzualnim čokoladnim browniejima s jagodama. Možete ih pripremiti i zajedno, a sve što vam treba je 200 grama čokolade, 150 grama maslaca, toliko i šećera, tri jaja, sto grama brašna te jagode koje ćete razrezati na pola. Na pari rastopite čokoladu s maslacem pa dodajte šećer. Kada se rastopi, pustite da se malo ohladi. Zatim dodajte jedno po jedno jaje, sve vrijeme miješajući pa špatulom umiješajte brašno. Pećnicu zagrijte na 180 stupnjeva, pecite 20 minuta, a za to vrijeme pripremite ganache, kojim ćete preliti brownieje. Zakipite 120 mililitara slatkog vrhnja, dodajte 200 grama čokolade i miješajte dok se ne rastopi. Na ohlađene brownieje redajte jagode, prelijte ih ganachom i ostavite da se ohlade barem četiri sata.

Šlageri u Tvornici

Jedan od najdugovječnijih domaćih glazbenika Stjepan Jimmy Stanić u utorak će se popeti na pozornicu Tvornice kulture i uz pratnju benda The Boys izvesti neke od svojih najvećih hitova. "Kobila Suzy", "Mimi", "Prolazi sve", "Dimnjačar" te "Jutro će promijeniti sve" samo su neke od melodija koje danas pjevuše i mlađe generacije, a Stanić će njima publiku uveseliti samo nekoliko dana prije svog 94. rođendana. Koncert počinje u 21 sat, ulaznice se mogu naći putem sustava Entrio, u pretprodaji stoje 10 eura, a na dan koncerta izdvojit ćete tri eura više.

I tradicionalni "anti"

Nekoliko dana kasnije, odnosno 18. veljače, u Tvornici kulture slavit će se i "Švesterovo", a pozornicom će zavladati popularni dvojac Krankšvester. Ulaznice se u pretprodaji mogu naći u Dirty Old shopu, knjižarama Rockmark i u Drito baru, cijena im je 10 eura, odnosno 12 i pol na dan koncerta, koji počinje u 20 sati. Istog dana u Domu sportova održat će se i osmo "AntiValentinovo", na kojemu će zajedno s domaćinima, popularnim Riječanima iz Leta 3, publiku zabavljati i Marko Šelić, poznatiji kao Marčelo, bend Porto Morto te zagrebački punk rock-sastav Mašinko. Ulaznica za dvije osobe za parter stoji 26,55 eura, na tribine možete za 7,96 eura više, a kupiti ih možete putem sustava Eventim.