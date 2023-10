Uznemirio vas je zvuk sirene za opasnost? Nemate razloga za brigu

Tajne znamenitog ateljea

Kako su braća Bohutinsky arhitekturu metropole obogatila Bauhaus zdanjem

U slavnom ateljeu danas djeluje dizajnerski studio Norma International profesora Stjepana Brčića koji ga je 1994. i otkupilo. Bila je to, kaže, bezbolna tranzicija jer su on i Emil Bohutinsky bili dugogodišnji prijatelji, a prostor je zadržao prvobitnu, kreativnu namjenu, no prilagođenu 21. stoljeću i potrebama dizajnerskog studija. A pripovijeda i priču o sudbini dvojice braće koju su burna zbivanja 20. stoljeća zauvijek razdvojila, no zahvaljujući atelijeru njihova će imena ostati zabilježena u povijesti zagrebačke arhitekture