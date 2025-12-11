Partneri na Mažurancu: Lado i zagrebački obrtnici razvijaju liniju promotivnih suvenira

Predstavnici Udruženja obrtnika grada Zagreba posjetili su krajem studenog Ansambl narodnih plesova i pjesama Hrvatske Lado, čime je nastavljena suradnja započeta prvim sastankom sredinom listopada u prostorijama Udruženja. Ovaj je susret označio konkretan korak prema zajedničkom cilju – stvaranju jedinstvenih promotivnih suvenira koji će na svjetskim turnejama predstavljati hrvatsku kulturnu baštinu u prepoznatljivom ruhu brenda Lado.

Ravnateljica ansambla Ileana Jurin Bakotić organizirala je sastanak na kojem su uz njezine pomoćnike Darija Vrbasliju i Vjekoslava Šagu, sudjelovali pročelnica Sekcije proizvođača suvenira Danijela Halužan Glumbić, tajnica Udruženja obrtnika Milena Kunčić te savjetnik za odnose s javnošću Anes Šuvalić. Razgovor je bio usredotočen na mogućnosti suradnje u izradi promotivnih materijala koji bi u potpunosti odgovarali viziji i potrebama nacionalnog ansambla.

Kao jedan od neprepoznatljivijih hrvatskih kulturnih brendova, Lado već desetljećima predstavlja našu zemlju diljem svijeta. Međutim, sadašnji trenutak donosi i novu dimenziju, želju da se uz ples i pjesmu publici pokloni i nešto opipljivo, ručno izrađeno, što će ostati trajna uspomena i istodobno pričati priču o hrvatskom identitetu. Upravo tu priliku prepoznali su i u Udruženju obrtnika grada Zagreba, gdje postoji duga tradicija izrade visokokvalitetnih suvenira, keramike, nakita, tkalačkih proizvoda i prirodnih sapuna.

Ravnateljica Ileana Jurin Bakotić istaknula je važnost tradicijskog elementa u promociji ansambla. – Želimo promovirati Lado kao nacionalni ansambl koji se bavi izvedbenom umjetnošću, ali isto tako želimo promovirati našu baštinu i tradicijsku kulturu. Tu su nam iznimno važni naši majstori obrtnici i taj tradicijski moment. Želimo imati unikatne, ručno izrađene promotivne materijale koje možemo s ponosom dijeliti bilo gdje u svijetu. Različitim proizvodima želimo prezentirati sve ono čime se Hrvatska diči, a naš brend Lado prikazati na malo drukčiji, svježiji način – objasnila je.

Posebno je zanimljivo što će se novi vizualni identitet ansambla Lado implementirati u rukotvorine zagrebačkih obrtnika. To znači da će se motivi iz narodnih nošnji, ornamentike i plesnih elemenata pretakati u suvenire, od keramičkih figurica i ukrasa, preko tkanica i torbica s licitarskim srcima i pleterom, do mirisnih sapuna inspiriranih mediteranskim biljem i lavandom. Takav spoj tradicionalnog umijeća i suvremenog brendinga mogao bi postati prepoznatljiv znak Lada na globalnoj razini.

Obje strane izrazile su veliko zadovoljstvo rezultatima sastanka. Ravnateljica Jurin Bakotić najavila je daljnje intenziviranje suradnje. – Nove promotivne materijale želimo zajednički predstaviti s Udruženjem obrtnika grada Zagreba na našem festivalu Lado na Mažurancu. Mi smo susjedi, dijelimo isti trg, isti pogled na očuvanje baštine, pa smo vrlo brzo pronašli zajednički jezik i interes – zaključila je.

S druge strane, pročelnica Danijela Halužan Glumbić nije skrivala oduševljenje. – Jako sam zadovoljna današnjim sastankom. Lado je prepoznatljiv hrvatski brend s dugom tradicijom, ali i modernom vizijom. Drago nam je što su prepoznali kvalitetu i kreativnost naših obrtnika i žele da budemo njihovi partneri. Zagrebački proizvođači suvenira izrađuju upravo one predmete koji savršeno odgovaraju potrebama ansambla za autentičnim promotivnim materijalom – poručila je.

Susret je otvorio vrata zagrebačkim obrtnicima da pokažu svoje majstorsko umijeće i pretvore ga u jedinstvene proizvode koji će nositi duh Lada, ali i pričati najljepšu priču o Hrvatskoj i njezinu glavnom gradu. Početkom 2026. godine planiran je novi radni sastanak na kojem će obrtnici uživo predstaviti svoje prototipove i ideje članovima ansambla. Tada će se definirati točna linija proizvoda, materijali, količine i rokovi.

Suradnja između Lada i Udruženja obrtnika grada Zagreba ima potencijal da postane primjer uspješnog povezivanja kulturnih institucija i malih obrta u promociji nacionalnog identiteta. Dok ansambl putuje svijetom i pleše priču o Hrvatskoj, zagrebački obrtnici prenijet će taj ples u opipljiv trag, suvenir koji će gledatelji nositi kući s koncerata u Tokiju, New Yorku ili Parizu, a on će ih godinama podsjećati na ljepotu hrvatske tradicije.