Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 21
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#AFERA HIPODROM
#ANDRIJA MIKULIĆ
#POŽAR VJESNIKA
#DINAMO
#Vatreni
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#ČUVAJMO NAŠE MANJINE
#HNL
BREAKING
Premium i VOYO po akcijskoj božićnoj cijeni kakva se ne propušta
Poslušaj
Prijavi grešku
SPOJ TRADICIONALNOG UMIJEĆA I SUVREMENOG BRENDINGA

Partneri na Mažurancu: Lado i zagrebački obrtnici razvijaju liniju promotivnih suvenira

storyeditor/2025-12-05/DSC00194-2.jpg
Udruženje obrtnika grada Zagreba
VL
Autor
Udruženje obrtnika grada Zagreba
11.12.2025.
u 08:00

Ansamblu narodnih plesova i pjesama, koji hrvatsku baštinu predstavlja diljem svijeta, u toj će misiji pomoći i unikatni predmeti koje će izraditi domaći majstori, a ideje će predstaviti početkom iduće godine

Predstavnici Udruženja obrtnika grada Zagreba posjetili su krajem studenog Ansambl narodnih plesova i pjesama Hrvatske Lado, čime je nastavljena suradnja započeta prvim sastankom sredinom listopada u prostorijama Udruženja. Ovaj je susret označio konkretan korak prema zajedničkom cilju – stvaranju jedinstvenih promotivnih suvenira koji će na svjetskim turnejama predstavljati hrvatsku kulturnu baštinu u prepoznatljivom ruhu brenda Lado.

Ravnateljica ansambla Ileana Jurin Bakotić organizirala je sastanak na kojem su uz njezine pomoćnike Darija Vrbasliju i Vjekoslava Šagu, sudjelovali pročelnica Sekcije proizvođača suvenira Danijela Halužan Glumbić, tajnica Udruženja obrtnika Milena Kunčić te savjetnik za odnose s javnošću Anes Šuvalić. Razgovor je bio usredotočen na mogućnosti suradnje u izradi promotivnih materijala koji bi u potpunosti odgovarali viziji i potrebama nacionalnog ansambla.

Kao jedan od neprepoznatljivijih hrvatskih kulturnih brendova, Lado već desetljećima predstavlja našu zemlju diljem svijeta. Međutim, sadašnji trenutak donosi i novu dimenziju, želju da se uz ples i pjesmu publici pokloni i nešto opipljivo, ručno izrađeno, što će ostati trajna uspomena i istodobno pričati priču o hrvatskom identitetu. Upravo tu priliku prepoznali su i u Udruženju obrtnika grada Zagreba, gdje postoji duga tradicija izrade visokokvalitetnih suvenira, keramike, nakita, tkalačkih proizvoda i prirodnih sapuna.

Ravnateljica Ileana Jurin Bakotić istaknula je važnost tradicijskog elementa u promociji ansambla. – Želimo promovirati Lado kao nacionalni ansambl koji se bavi izvedbenom umjetnošću, ali isto tako želimo promovirati našu baštinu i tradicijsku kulturu. Tu su nam iznimno važni naši majstori obrtnici i taj tradicijski moment. Želimo imati unikatne, ručno izrađene promotivne materijale koje možemo s ponosom dijeliti bilo gdje u svijetu. Različitim proizvodima želimo prezentirati sve ono čime se Hrvatska diči, a naš brend Lado prikazati na malo drukčiji, svježiji način – objasnila je.

Posebno je zanimljivo što će se novi vizualni identitet ansambla Lado implementirati u rukotvorine zagrebačkih obrtnika. To znači da će se motivi iz narodnih nošnji, ornamentike i plesnih elemenata pretakati u suvenire, od keramičkih figurica i ukrasa, preko tkanica i torbica s licitarskim srcima i pleterom, do mirisnih sapuna inspiriranih mediteranskim biljem i lavandom. Takav spoj tradicionalnog umijeća i suvremenog brendinga mogao bi postati prepoznatljiv znak Lada na globalnoj razini.

Obje strane izrazile su veliko zadovoljstvo rezultatima sastanka. Ravnateljica Jurin Bakotić najavila je daljnje intenziviranje suradnje. – Nove promotivne materijale želimo zajednički predstaviti s Udruženjem obrtnika grada Zagreba na našem festivalu Lado na Mažurancu. Mi smo susjedi, dijelimo isti trg, isti pogled na očuvanje baštine, pa smo vrlo brzo pronašli zajednički jezik i interes – zaključila je.

S druge strane, pročelnica Danijela Halužan Glumbić nije skrivala oduševljenje. – Jako sam zadovoljna današnjim sastankom. Lado je prepoznatljiv hrvatski brend s dugom tradicijom, ali i modernom vizijom. Drago nam je što su prepoznali kvalitetu i kreativnost naših obrtnika i žele da budemo njihovi partneri. Zagrebački proizvođači suvenira izrađuju upravo one predmete koji savršeno odgovaraju potrebama ansambla za autentičnim promotivnim materijalom – poručila je.

Susret je otvorio vrata zagrebačkim obrtnicima da pokažu svoje majstorsko umijeće i pretvore ga u jedinstvene proizvode koji će nositi duh Lada, ali i pričati najljepšu priču o Hrvatskoj i njezinu glavnom gradu. Početkom 2026. godine planiran je novi radni sastanak na kojem će obrtnici uživo predstaviti svoje prototipove i ideje članovima ansambla. Tada će se definirati točna linija proizvoda, materijali, količine i rokovi.

Suradnja između Lada i Udruženja obrtnika grada Zagreba ima potencijal da postane primjer uspješnog povezivanja kulturnih institucija i malih obrta u promociji nacionalnog identiteta. Dok ansambl putuje svijetom i pleše priču o Hrvatskoj, zagrebački obrtnici prenijet će taj ples u opipljiv trag, suvenir koji će gledatelji nositi kući s koncerata u Tokiju, New Yorku ili Parizu, a on će ih godinama podsjećati na ljepotu hrvatske tradicije.
Ključne riječi
LADO Udruženje obrtnika grada Zagreba Zagreb

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Zagreb: Sebastian Hleb iz Sindikata biciklista isprobao je novu biciklističku stazu
3
HRVATSKE BRATSKE ZAJEDNICE

Što o modelu fizičkog odvajanja biciklističke staze kažu u Sindikatu biciklista? 'Rubnjak je oštar i ne oprašta grešku'

– Prvo je to takvo rješenje na zagrebačkim ulicama i dobro je, ali ne i izvrsno. Rekao bih da je čista trojka – govori Sebastijan Hleb, inženjer prometa i dopredsjednik Sindikata biciklista, dok hodamo rekonstruiranom dionicom kod fontana. Ključni je motiv zahvata, dodaje, bio pješački promet. – Pješaci su dobili najviše. Sada imaju oko dva metra prostora za hodanje bez stalnog okretanja preko ramena – kaže Hleb.

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!