UŽIVO Tomašević: Kako imate obraza i srama govoriti o dugu Holdinga?!, Predovan: Prestanite se vaditi na Bandića

Zagrebački gradski zastupnici danas su se ponovno okupili u zgradi Stare gradske vijećnice u Ćirilometodskoj na 17. ovogodišnjem zasjedanju. Iako najavljena za 9 sati, sjednica je kasnila, a prije početka ispred vijećnice se održao i prosvjed udruga s Jakuševca koji se bore protiv smrada i od gradonačelnika traže točan datum zatvaranja odlagališta.

Pored aktualnih gradskih tema, raspravljat će se i o dnevnom redu na kojem je predloženo 26. točaka, a još njih 7. stiglo je u hitnoj proceduri. Pred zastupnicima će se tako naći i najviše polemike izazvati izvještaj o polugodišnjem izvršenju proračuna. Osim toga, na raspravu dolaze i pitanja dugova bolnica i domova za starije osobe. Detaljan dnevni red pročitajte OVDJE.

>> PRATITE UŽIVO:

>> TIJEK SJEDNICE:

11:09 - Završen je aktualni sat i određena stanka do 11:50

11:05 - Mario Župan: Smrdi biootpad, a ne svinje

HDZ-ov zastupnik govorio je o otpadu i dao prijedlog da se počne odvoziti plastični otpad, a zatim se vratio na pitanje kredita u Holdingu.

- U trenutku kada ste dizali kredit Eurobor je bila jedna kamatna stopa, danas je ona sasvim druga i što činite po tom pitanju oko dodatnog zaduženja Zagreba. - pitao je Župan.

I Župan će dobiti pisani odgovor, poručio je Tomašević.

Foto: Patrik Macek/PIXSELL 08.09.2022., Zagreb - U Staroj gradskoj vijecnici pocela je 15. sjednica Gradske skupstine Grada Zagreba koja na dnevnom redu ima, uz ostalo, ponovne prijedloge promjene nacina naplate odvoza komunalnog otpada i ukidanje statusa roditelja odgajatelja. Mislav Herman, Mario Zupan Photo: Patrik Macek/PIXSELL

11:04 - Petek se prijavio za pitanje, ali se nije pojavio

10:59 - Trpimir Goluža izveo je performans

- Gospodine gradonačelniče ovo je lokot kojeg ste vi prvog srpnja 2020. donijeli ponosno na ulaz odlagališta Jakuševec - započeo je Goluža i podsjetio Tomaševića na njegovo obećanje o zatvaranju Jakuševca. Golužao je na govornicu donio veliki lokot.

Pitao ga je je li svjestan da je prevario građane Zagreba obećavši zatvaranje Jakuševca.

- Budući da ste mi svi, a posebice vi upadali u riječ, dobit ćete pisani odgovor - ponovio je Tomašević.

Na početku sjednice počeli ste segregirati gradske zastupnike na one koji imaju i nemaju prava obnašati dužnost zastupanja građana koji su im dali povjerenje, no otišli ste korak dalje. Danas ste po prvi puta postali bahati u Skupštini grada. Vi za sve u gradu optužujete Milana Bandića, a sad ste otišli korak dalje i sad za situaciju na Jakuševcu optužujete svinje koje vam ne mogiu odgovoriti, ali mogu građani koji su vam danas došli prije sjednice odgovoriti. Laž je da kvaliteta života nije narušena - nastavio je u odgovoru svoj performans Goluža.

Foto: Patrik Macek/PIXSELL 10.11.2022., Zagreb - Na 17. sjednici koja je pocela u Staroj gradskoj vijecnici Gradska skupstina Grada Zagreba raspravlja, uz ostalo, o izvrsenju proracuna. Photo: Patrik Macek/PIXSELL

10:53 - Lovro Marković: O farmi u Kupinečkom Kraljevcu

- Nekoliko puta Gradska četvrt Brezovica je tražila prenamjenu zemljišta u Kupinečkom Kraljevcu u zemljište javne namjene, a sada se tamo gradi farma. Tom prenamjenom željeo se osigurati prostor za društvene objekte. VGČ Brezovica ponovila je prijedlog 2011, 2013 i 2020. godine stoga mene zanima zašto se Grad Zagreb nikada nije očitovao o potrebi prenamjena zemljišta? - pitao je Marković

Tomašević je ponovio da će odgovor poslati pisanim putem.

- Planirali ste graditi vrtić 500 metara od farme, ljudi su bili spremni pokloniti zemljište za taj vrtić, a sada se pored gradi farma - ponovio je Marković.

Tomašević je ipak odgovorio.

- Moje pravo je pisano odgovoriti zastupnicima, a usmeno ja to ne mogu učiniti jer ovako da vi meni upadate u riječ i derete se na sve što kažem, tako neću raditi - odgovorio je.

Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL 07.09.2022., Zagreb - Predsjednik Kluba gradskih zastupnika Most-a Marko Sladoljev i clanovi Kluba gradskih zastupnika MOST-a Trpimir Goluza te Lovro Markovic odrzali su konferenciju za medije. Photo: Sanjin Strukic/PIXSELL

10:51 - Lucija Topolovec: Gradska četvrt Podsljeme postaje smetlište

Topolovec je gradonačelnika pozvala na odgovornost zbog viška šute koji građani nemaju gdje bacati pa ju bacaju u Park prirode Medvednica, a koju imaju zbog obnove oštećenih objekata.

- Budući da danas na svakom odgovoru mi oporba upada u riječ, dobit ćete pisani odgovor. - rekao je Tomašević.

Zastupnica je još jednom zamolila gradonačelnika da zaštiti zelenilo.

Foto: Patrik Macek/PIXSELL 10.11.2022., Zagreb - Na 17. sjednici koja je pocela u Staroj gradskoj vijecnici Gradska skupstina Grada Zagreba raspravlja, uz ostalo, o izvrsenju proracuna. Photo: Patrik Macek/PIXSELL

10:41 - Slaven Dobrović: Izložili ste građane riziku

- Iako je bilo pokušaja da se to poveže s drugom izvorima, glavni uzrok tomu je povećani dovoz biootpada na odlagalište Jakuševec. To je posljedica stupanja na snagu odluke pojačanog odvojenog prikupljanja i činjenice da ne postoji dovoljno jaka infrastruktura da to prihvati i obradi pa biootpad postaje kontaminiran. Moje pitanje je: Jeste li svjesni da ste upornim uvođenjem nove odluke o otpadu izložili Grad riziku kojem ste opasnosti izložili velik broj ljudi?- pitao je Dobrović.

Odgovorio je Tomašević.

- Mislim da 27% smanjenja mješanog komunalnog otpada u listopadu u odnosu na isti mjesec prošle godine je dobar rezultat. Grad Zagreb među većim gradovima zaostaje od ostalih u RH zbog čega i plaćamo penale od 10 milijuna kuna godišnje. Da smo s postojećim sustavom čekali gubili bismo novac koji može ići u infrastrukturu. Činjenica je da su povećane pritužbe zbog smrada, nisam rekao da je to zbog svinja, rekao sam da mi je to bitno i to sam naglasio tako da sam bio bez kompromisa oko smrada farmi na Jakuševcu i na to sam se referirao kada sam rekao o svinjama - poručio je Tomašević kazavši da je njegova vlast zatvorila većinu farmi.

Dobrović je konstatirao da je Tomašević svjesno izložio građane smanjenoj kvaliteti života zbog 10 milijuna kuna. Dodao je i kako sumnja u projekt Novska koji je kaže preskup i pozvao ga je da se drži svojih principa.

- Kompostana na Jakuševcu je tamo desetljećima i otvorenog je tipa. Nisam rekao da je kompostana uzrok smrada, to nije utvrđeno, ako treba uzet ćemo vanjsku firmu da utvrdi zašto smrdi tamo. A što se tiče kompostane za svaki slučaj od ovog tjedna idemo s algama i mikroorganizmima, drvnom masom i pokrivkama od sljedećeg tjedna da se smanji utjecaj. - rekao je Tomašević.

Prekinuli su ga Peterlnel i Dobrović koji su zaradili opomene.

Foto: Patrik Macek/PIXSELL 08.09.2022., Zagreb - U Staroj gradskoj vijecnici pocela je 15. sjednica Gradske skupstine Grada Zagreba koja na dnevnom redu ima, uz ostalo, ponovne prijedloge promjene nacina naplate odvoza komunalnog otpada i ukidanje statusa roditelja odgajatelja. Slaven Dobrovic, Zorislav Antun Petrovic, Marko Sladoljev Photo: Patrik Macek/PIXSELL

10:34 - Marko Sladoljev: Razgovarate li s Dinamom o novom Statutu?

- U predizbornoj kampanji ste jasno govorili o stadionu. Govorili ste o demokratizaciji Dinama i onda kad ste postali gradonačelnik promijenili ste ploču. Jasno mi je da morate otvoriti pregovore s njima, ali nije mi jasno zašto su ti pregovori tajni. Zatim smo dobili i informaciju da pregovarate s Crkvom pa vas je crkva demantirala pa ste bili s kardinalom...i zato imam pitanje: Dogovarate li novi statut Dinama s Upravom kluba? - pitao je zastupnik Mosta.

Tomašević je odgovorio.

- Mislim da sam već toliko puta pričao o tome da više ne znam...situacija je dinamična. I vlada je najavila da je zainteresirana sufinancirati stadion pa je onda to izjavila i UEFA, tako da mijenjaju se akteri oko toga. Naš je posao riješiti imovinsko-pravne odnose koji nisu riješeni 20 godina. Ulupalo se 800 milijuna kuna u ruglo na Maksimiru, a ništa nije poduzeto. Sa Upravom Dinama razgovaramo o svim temama, ja sam razgovarao i s UEFA-om oko zamjenskog stadiona za kojeg mislim da je najbolje rješenje Kranjčevićeva koja je devastirana, a koja bi se uz mala ulaganja moglo dovesti u stanje da je 4. kategorija UEFA-e. - odgovorio je Tomašević.

Zastupnik Sladoljev u dodatnom pojašnjenju ponovno se osvrnuo na Statut kazavši da navijači Dinama neće pristati na kozmetičke izmjene Statuta.

- Ne možete govoriti u ime navijača, ne mogu ni ja. Postoje navijači i navijači i oni imaju različite stavove oko Statuta. Ono što se svi slažemo je da je ovakvo stanje neodrživo i svi se slažemo da se ne gradi stadion na drugom mjestu. I dan danas postoje inicijative novog nacionalnog stadiona u Blatu s čime se ne slažem. I Vlada i HNS i Grad se konačno slažu jer bi bio Frankenstein da nastavio ulupavati novac u ovaj stadion, a gradimo novi negdje drugdje. Trošak rušenja i građenja bio bi oko pola milijarde kuna. - pojasnio je Tomašević

Foto: Patrik Macek/PIXSELL 10.11.2022., Zagreb - Zastupnici dolaze u Staru gradsku vijecnicu. Na 17. sjednici Gradska skupstina Grada Zagreba raspravlja, uz ostalo, o izvrsenju proracuna. Photo: Patrik Macek/PIXSELL

10:26 - Gordana Rusak: Kad već prozivate bivšu vlast, prozovite si i koalicijske partnere

S pitanjima nastavljaju zastupnici stranke pokojnog gradonačelnika. Zastupnica Rusak govorila je o problemu imovinsko-pravnih problema oko projekta izgradnje vodovoda.

- Kakvo je stanje projekta aglomeracije? - pitala je.

Tomašević je odgovorio:

- Kratki odgovor je riješeni su imovinsko-pravni odnosi i radi se na pripremi dokumentacije, a do promjene je došlo jer je vaša vlast tvrdila da se 3. stupanj pročišćavanja otpadnih voda može financirati iz proračuna, a mi to želimo sada prebaciti na sredstva Europske komisije, međutim moramo sufinancirati investicije s 500 milijuna kuna - rekao je Tomašević i najavio detaljni pisani odgovor u kojem će pisati i koliko je uloženo u posljednjih 20 godina.

Tomašević je najavio i kako će se od Nove godine početi naplaćivati kazne zbog pucanja cijevi.

- Bilo bi dobro da si prozovete koalicijske partnere kada već prozivate bivšu vlast jer oni su zamaglili novce s Londonske burze - rekla je Rusak i pozvala Tomaševića da se ne "kiti u tom odgovoru tuđim perjem"

Gradonačelnik je uputio dodatno pojašnjenje.

- Prvi glas mi je ovo za londonsku burzu jer se Bandić hvalio "pametnim" investicijama u koje su ti novci otišli. Mi smo svjesni da moramo ulagati u vodoopskrbu i na tome radimo.

Foto: Patrik Macek/PIXSELL 10.11.2022., Zagreb - Na 17. sjednici koja je pocela u Staroj gradskoj vijecnici Gradska skupstina Grada Zagreba raspravlja, uz ostalo, o izvrsenju proracuna. Photo: Patrik Macek/PIXSELL

10:17 - Ivica Lovrić: Ako vas vaši ne znaju informirati, ja ću

Novi zastupnik Ivica Lovrić postavio je pitanje oko kredita Holdinga također i ponudio se Tomaševiću da opet bude savjetnik.

- Ako vas vaši ne mogu informirati, ja ću - rekao je Lovrić kazavši da Tomašević ne zna da je Čistoća još ranije dobila nova vozila.

- Kolika je i kakva bila kamatna stopa na kredite koji su se ranije dizali? - pitao je Lovrić i pokazao članak od prije četiri godine.

Tomašević je uzvratio protupitanjem.

- 2018. je pripremljen novi natječaj za kupnju kamiona pa zašto se 2020. nisu prema tom natječaju kupila vozila? - pitao ga je Tomašević.

Lovrić je kazao kako gradonačelnik nije odgovorio na njegovo pitanje pa je to učinio Lovrić koji je odgovorio sam sebi.

- U ovom kreditu za refinanciranje, krediti bivše uprave Holdinga su 340 milijuna kuna, a 1,3 milijarde kuna su podigle vaše uprave ja ću o tome u pauzi izvijestiti novinare. Gradonačelniče niste se dobro pripremili za najveće zaduženje u povijesti Grada. - dodao je Lovrić

Foto: Patrik Macek/PIXSELL 10.11.2022., Zagreb - Na 17. sjednici koja je pocela u Staroj gradskoj vijecnici Gradska skupstina Grada Zagreba raspravlja, uz ostalo, o izvrsenju proracuna. Photo: Patrik Macek/PIXSELL

10:10 - Nenad Predovan: Euribor nas tlači

Prvi na red za pitanje došao je Nenad Predovan iz stranke Bandić Milan 365. Potpredsjednik skupštine pitao je gradonačelnika o zaduženju Holdinga tvrdeći da je time povećao zaduženje Holdinga jer kamate rastu dnevno 2 milijuna kuna.

- Nije vas dobro predsjednik stranke brifirao, ali mi je nevjerojatno kako vi besramno nas prozivate zbog duga koji ste vi napravili. Ovo što govorite nema veze s vezom, jeste pomiješali neke lončiće, komentirate stvari koje ne razumijete. Druga stvar, mi ćemo vraćati novac koji ste vi potrošili i tražili smo 11 godina jer ste vi sumanuto trošili novac i vi nam držite sad lekcije i solite pamet zašto nismo išli po fiksnoj kamati na 11 godina i vi imate obraza. Tko normalan zadužuje Holding za 5 milijardi kuna kratkoročno?!? - ljutito je rekao Tomašević.

Predovan je Tomaševiću odgovorio da se ne uzrujava i ponovio svoje pitanje je li se dug Zagreba povećao.

- Molim vas da se odvojite od Bandića jer on vas više ne može spašavati, vi morate donositi odluke - poručio je.

Tomašević kojeg je uzrujalo pitanje, javio se za dodatno pojašnjenje.

- Vaš klub je zadnji koji bi trebao postavljati to pitanje. Ostavili ste Holding pred bankrotom. Nemate to moralno pravo. - nakon čega mu je Predovan upao u riječ na što se Tomašević požalio, međutim Klisović je bio zaokupljen Golužinim prigovorom što je podiglo nervozu i dobacivanje iz klupa je započelo.

Pitao se Tomašević sada u čemu je problem.

- Zašto ste nervozni danas? - pitao je sada Tomašević zastupnike u više navrata, a zastupnik MOST-a Trpimir Goluža je nastavio dobacivati. Tomašević je još jednom ponovio da Bandićeva stranka ima legalno, ali nema moralno pravo prigovarati na temu Holdinga.

Foto: Ivan Skrinjar 11.07.2022., Zagreb - konferencija kluba zastupnika Milan Bandic 365 stranka rada i solidarnosti na temu alarmantno stanje u gradu. Nenad Predovan Photo: Ivan Skrinjar/PIXSELL

10:05 - Počeo je aktualni sat

Nakon utvrđenog dnevnog reda, počeo je aktualac, slijede pitanja zastupnika.

9:55 - Nastavljena je sjednica

Sjednica je nastavljena nakon stanke, a povredu poslovnika odmah je zatražio Lovro Marković (MOST) koji je predsjedniku Skupštine i vladajućima zamjerio način na koji predlažu dnevni red.

- Samo da vas poučim o poslovniku, o točkama na dnevnom redu koje su hitne nema rasprave, po poslovniku - odgovorio je Klisović.

Nakon čega se prešlo na utvrđivanje dnevnog reda.

9:25 - Početak uz stanku

Nakon obrazlaganja točaka u hitnoj proceduri određena je stanka do 9.55

9:00 - U skupštinske klupe vraća se Ivica Lovrić

Predsjednik skupštine Joško Klisović zaželio je Ivici Lovriću, bivšem pročelniku Gradskog ureda za obrazovanje i savjetniku gradonačelnika, dobrodošlicu u Gradsku skupštinu nakon što je prisegnuo.

Lovrić je nakon odlaska iz gradske uprave aktivirao mandat koji mu izvorno pripada, pa iz Skupštine odlazi njegova zamjena Marijan Tomurad.

Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL 08.06.2022., Zagreb - Ivica Lovric, bivsi procelnik za obrazovanje. Photo: Sanjin Strukic/PIXSELL

8:30 - Prije sjednice - prosvjed Jakuševčana

Osam udruga okupljenih u 'Inicijativu za Jakuševec' (Udruga Ekologija grada, Udruga za zaštitu okoliša Jakuševec, Udruga Eko Tišina, Udruga žena Jakuševec, DVD Jakuševec, Nk Sava-Jakuševec, Inicijativa za bolji Novi Zagreb, Udruga građana Travno) ispred Gradske skupštine Zagreba iznijeli su svoje zahtjeve.

Foto: Patrik Macek/PIXSELL 10.11.2022., Zagreb - Nezadovoljni smradom na odlagalistu otpada predstavnici osam udruga iz Jakucevca prosvjedovali su ispred Stare gradske vijecnice prije pocetka sjednice Gradske skupstine. Photo: Patrik Macek/PIXSELL

- Građani Jakuševca, ali i cijelog Novog Zagreba, pa i prekosavskih kvartova Borovje i Savica, uznemireni su pojačani smradom i zagađenjem zraka, koje je objektivno ustanovljeno mjerenjima stanice Zagreb-3, iako se svatko može uvjeriti u njega i jednostavnim odlaskom 'na teren', te o istome postoje tisuće upisa na Facebooku i ostalim društvenim mrežama. Zato tražim jasan datum zatvaranja deponija Prudinec-Jakuševec, i trenutni prekid ilegalnog odlaganja biootpada na toj lokaciji, i ostalih nezakonitih i po zdravlje građana opasnih postupaka koji se tamo, nažalost, trenutno odvijaju. - poručili su.

>> VIDEO: Počelo uklanjanje grafita na Zakmardijevim stubama