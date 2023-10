ANKETA Tomašević uvodi sedam mjera za otpad. Podržavate li ih?

Gradonačelnik Tomislav Tomašević i njegovi zamjenici Luka Korlaet i Danijela Dolenec uskoro će održati redovnu konferenciju za medije. Osvrnut će se najprije na postignuto u godini dana otkako je uveden novi model odvoza otpada, a potom će odgovarati na aktualna gradska pitanja. Tijek tiskovne konferencije možete pratiti OVDJE.

- Glavni cilj novog modela je bilo povećanje odvajanja u kratkom roku što je i postignuto i to iznad naših očekivanja. U prvih šest mjeseci 2023. povećano odvajanje plastike za 61 posto, papira, za šest posto, a biootpada za 115 posto što je dvostruko više u odnosu na prvo polugodište lani. Miješani otpad koji odlazi na Jakuševac smanjio se za 22, 5 posto. što ej četvrtina manje u odnosu na prvo polugodište prošle - kazao je Tomašević te dodao kako Zagreb ima jednu od najjeftinijih cijena odvoza iako su povećane plaće radnicima. Fiksna cijena u Zagrebu je manja od šest Eura, u Velikoj Gorici je 9,4 eura, Zaprešić, 8.25, Samobor 10,6 eura, naveo je.

Drugi cilj ej bio maknuti spremnike s javnih površina u smetlarnike ili unutarnja dvorišta. oko 50 posto kanti maknuto je s javnih površina, istaknuo je, osobito u centru gdje su maknute gotovo sve kante,. osim djela onih od poslovnih korisnika.

Zagreb ima najveći broj odvoza otpada po kućanstvu uz Split. Mjesečno, po kućanstvu ima 16 odvoza u prosjeku mjesečno za četiri različite frakcije.

-Novi model je proces, ni jedan grad nije preko noći riješio problem- naveo te najavio novih sedam mjera za unaprjeđenje sustava u Zagrebu.

1. Grad će financirati izgradnju boksova za odpad

Oni koji ne mogu smjestiti spremnike unutar nekretnine, obavezni su graditi boksove na javnim površinama. Trenutno ih je izgrađeno stotinjak, a gradili su ih Zagrepčani o svom trošku što je komplicirano pa će to preuzeti Grad. Onima koji su ih već izgradili, refundirat će im se sredstva iz gradskog proračuna. Troškove i izradu, sve po novom plaća Grad, no do ograničenog roka. Sljedeće godine Grad plaća, nakon toga više ne. Razlog zašto to rade tek sada je to što su u međuvremenu uspjeli stabilizirati financije, rekao je Tomašević pa će sredstva biti u proračunu za iduću godinu.

2. Polupodzemni spremnici zamijenit će zelene otoke u gradu

Zvona za papir, plastiku i staklo zamijenit ćemo ih polupodzemnim spremnicima. U širem centru ih, kaže Tomašević, nisu mogli graditi jer zauzimaju veliku površinu i nije vizualno primjereno. van centra grada nema razloga da se ne ugrađuju. Razlog je to što zeleni otoci nemaju dovoljne kapacitete, a polupodzemni imaju. Gradit će se isključivo za papir, staklo i plastiku, a gradit će se samo za građane, ne i poslovne korisnike. Više od polovice zelenih otoka će biti uklonjeni. Prioritet će biti velike zgrade, neboderi s velikim, prenatrpanim zelenim otocima. Ići će se u javnu nabavu, proces će trajati, no oko 300 lokacija gdje će biti 900 spremnika završit ćemo u tri godine. Ljubljani je trebalo deset godina.

3. Nastavljamo s podzemnim spremnicima u centru grada

Ugrađeno ih je 25 na sedam lokacija, u Jukićevoj, na Kaptolu, Masarykova, Iliriki trg, Deželićeva, Križanićeva i Perkovčeva. Kada građani dobiju kartice mogu ZG vrećice odlagati u podzemnim spremnicima. tada prestaje model ostavljanja plavih vrećica ispred ulaza. Plan je da do kraja godine ugradimo 75 , a do svibnja preostalih 75. Cijeli centar će biti pokriven do svibnja kada u potpunosti više neće biti moguće ostavljati vrećice pred ulazom svaki dan, to će se ukinuti kada se postave spremnici. Neće imati samo za miješani već i za reciklante. Zelenih otoka neće biti, zamijenit će ih podzemni spremnici.

4. Povećavaju se kapaciteti Čistoće

U tijeku su dva natječaja za kupnju kamiona, jedan je okončan, ugovori su sklopljeni u travnju, prvi kamioni stižu za dva tjedna, a svih 15 će stići do travnja iduće godine. Dodatno, kupujemo još 26 kamiona i očekujemo da ćemo potpisati ugovore do kraja godine te isporuku tijekom idućeg ljeta. Vozni park je zastario što je stvaralo problem preskakanja odvoza. Natječaj je objavljen za 150 novih radnika, planiramo ih zaposliti 200 na poslovima odvoza, čišćenja i pranja. Plaće su veče i imamo novu sistematizaciju, uvjeti rada su bolji.

5. Obiteljske kuće dobivaju kante za plastiku

Oko 90 000 kućanstva dobit će kante za plastiku, podjela je od siječnja, ugovor je potpisan, u siječnju će biti isporuka kanti od 240 i 360 litara pa neće biti potrebe za žutim vrećicama. U kućama će ići odvoz plastike i papira jednom tjedno kad povećamo kapacitete.

6. Aplikacija Razvrstaj moj ZG i promidžba

Olakšava mnoge stvari vezane uz odvoz, što staviti u koju kantu primjerice, upišete predmet i kaže gdje što ide. Ima i push notifikaciju prije dana odvoza za frakciju. Olakšava i korištenje reciklažnih dvorišta, broj korisnika se udvostručio. Ako pet mjeseci posjete imaju pravo na dva paketa besplatnih vrećica. Bit će još dodatnih sadržaja poput naručivanja odvoza glomaznog otpada s kućnog praga dva puta godišnje. U tijeku ej i kampanja s influenserima za pravilno odvajanje.

7. Intenzivnije kažanjavanje

Povećava se nadzor i kapaciteti kažnjavanja. Zapošljavaju se novi komunalni redari i radnici u Čistoći koji će se baviti kontrolom. Ugradit će se videonadzor na zelenim otocima i podzemnim spremnicima. Izdano je dosta kazni, švercanja nema, poručuje Tomašević. Čistoća je samo u rujnu bez kazni komunalnih redara je napisala 2056 kazni.

Nakon toga, odgovarao je na pitanja novinara.

O penalima za nedovoljno odvajanje

Efekt će se vidjeti u izvješću za ovu godinu i očekujemo smanjenje penala za Zagreb.

Jesu li nove mjere 'kapitulacija', osobito oko boksova?

Problemi postoje i zato smo predstavili mjere, ništa ne ide preko noći. Za boksove nismo imali novca da ih platimo, sada imamo.

Što se zbiva u Boogaloou?

Upravno vijeće Pučkog otvorenog učilišta će odlučiti o daljenjm režimu korištenja porstora kako bi se zakazani programo mogli provoditi do okončanja javnog natječaja. Po zakonu mora ići na javni natječaj, no ukoliko su neki programi zakazani, odradit će se i zakazivati drugi programi od drugih aktera. Korisnik je znao da je dobio produženje ugovora na šest mjeseci, bez obzira na to je ugovarao.

Trebaju li drugi privatnici strahovati od deložacije iz gradskih prostora?

Dvorana se plaća 200 eura po večeri. Svi prostori grada bez obzira na korišenje moraju na natječaj, uvjeti moraju biti transparentni koji se programi mogu i moraju odvijati.

Zašto ne može pogodbom nastaviti Boogaloo?

Ne može se po takvim cijenama poslovati, bit će natječaj.

O smjeni predsjednika VGČ Zagreb Zapad

Imamo 650 vjećnika i taj je jedan primijenio stranu iz partikularnih interesa, drago mi ej da HDZ Bandićč koalicija super funkcionira. Manje od jedan posto imamo prebjega. Sretan mu put ako je prešao, siguran sam da će te interese lakše s njima ostavriti.

Ima li vaša zgrada izgrađen boks?

Nema, ali ima mogućnost da ga postavi na svoju parcelu.

O gubitku od prodaje vrećica?

Čistoća je imala gubitak od 30 milijuna eura godišnje kada smo preuzeli upravljanje gradom. gubitak je manji no što je ikad bio, no Čistoća je u gubitku zbog povećanja troškova zubog inflacije i troška povećanja plaća radnicima. nama je u cilju da se što manje vrećica koristi i da se što više otpada odvaja. Za građane koji ih ne kupuju, najavio sam mjere.