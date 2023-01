Bernardić: Financiranje boksova za otpad iz pričuve zgrada je nezakonito

Saborski zastupnik Socijaldemokrata Davor Bernardić ustvrdio je da "nije zakonito" financiranje vanjskih boksova za otpad iz pričuve zgrada te je pozvao ministra gospodarstva i održivog razvoja Davora Filipovića da ukine tu odluku zagrebačke "Čistoće" i Grada Zagreba.

– Ne postoji zakonsko uporište da se građanima uzme novac iz pričuve za financiranje vanjskih boksova – rekao je Bernardić na konferenciji za novinare u Hrvatskom saboru i založio se da "Čistoća" i Grad Zagreb namire štetu svima koji su boksove platili iz pričuve.

Ništa od biokompostane, Jakuševac i dalje u uporabi, Grad posluje s Pripuzom

Tome u prilog, naveo je i da mu je Ministarstvo pravosuđa i uprave, na njegov upit, odgovorilo da nije moguće financirati boksove iz pričuve, kao i da to pitanje nije regulirano niti uredbom o održavanju zgrada.

Bernardić je podsjetio da je 1. listopada 2022. na snagu stupila nova odluka o skupljanju javnog otpada u kojoj su "Čistoća" i Grad Zagreb nametnuli obvezu zgradama financiranja vanjskih boksova iz pričuve. No, upozorio je, njihove su cijene itekako narasle pa po zgradi one iznose i do 200.000 kuna.

Socijaldemokrati su, još u listopadu prošle godine, zbog toga što ne postoji pravno uporište, predložili da se oni financiraju iz novčanih sredstava "Čistoće" koja je u vlasništvu Grada Zagreba, podsjetio je.

Bernardić je upozorio i da je sustav upravljanja i gospodarenja otpadom u Zagrebu krivo implementiran jer ne rješava glavne probleme.

Tako se, kazao je, nije počela graditi bio-kompostana zbog povećanog obujma bio komponente u otpadu, Jakuševcu za deponiranje otpada je produžena uporaba za još četiri godine, a nisu se, sukladno predizbornim obećanjima zagrebačkog gradonačelnika Tomislava Tomaševića, iz Grada Zagreba maknule ni tvrtke u vlasništvu Petra Pripuza koje se bave otpadom.

– Upravo suprotno, Grad Zagreb im je nedavno dao ugovor veći za čak 6,4 milijuna eura nego u vrijeme Milana Bandića. Cijela priča oko gospodarenja otpadom je obmana i velika laž – poručio je.

Bernardić je kazao i da je "javna tajna" da su radnici "Čistoće" dobili upute od nadređenih da sve komponente otpada bacaju u isti kamion.

Holding demantirao

Uprava Zagrebačkog holdinga, na današnjoj se konferenciji za medije, održane povodom štrajka djelatnika Čistoće, osvrnula i na Bernardićeve navode. Pritom su demantirali da je financiranje boksova iz pričuve nezakonito te naglasili kako je sve u skladu sa zakonom.

– Nismo upoznati s Bernardićevim navodima te ih nećemo komentirati dok ne utvrdimo o čemu se točno radi. Za sada možemo samo reći kako je odluka donesena u skladu sa zakonom – ističu iz Holdinga.