FOTO Radovi utječu i na vozače: Krenulo postavljanje podzemnih spremnika na Strossmayerovom trgu

Krenuli su radovi na postavljanju podzemnih spremnika na Strossmayerovom trgu. Jedna je to od lokacijama u Donjem gradu na kojoj se postavljaju, a do sad su postavljeni u Masarykovoj, na Ilirskom trgu, na Kaptolu. Plan je da osvanu i na uglu Križanićeve i Domagojeve te Savske i Jukićeve, na Strossmayerovu trgu 6, u Hebrangovoj 22, u Prilazu Gjure Deželića 38 te na Trgu Republike Hrvatske 7.

Spremnici na Strossu bit će postavljeni na potezu od Boškovićeve do Hatzove ulice, a radovi na njihovom postavljanju će do 11. listopada. Za vrijeme radova koji će dnevno trajati od 8 do 17 sati, taj dio grada će biti zatvoren za promet.

Tijekom radova u navedeni satima vozači se trebaju kretati zaobilaznim pravcem: Boškovićeva – Strossmayerov trg (sjeverna strana) – A. Hebranga – Preradovićeva – Baruna Trenka – Trg kralja Tomislava.

