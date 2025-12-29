Naši Portali
TIJEKOM BOŽIĆNIH BLAGDANA

Mobilni preventivni centar policije na Trgu bana Josipa Jelačića posjetilo više od tisuću građana

Policijska uprava zagrebačka
VL
Autor
Ana Vrbanek
29.12.2025.
u 13:15

U proteklim blagdanskim danima i u dane vikenda, više od tisuću građana posjetilo je Mobilni centar i podijelilo svoja razmišljanja i iskustva

Tijekom božićnih blagdana i novogodišnjih dana, građanima i posjetiteljima Zagreba na raspolaganju je Mobilni preventivni centar policije, lociran na Trgu bana Josipa Jelačića u večernjim satima, u sklopu kojeg policijski službenici Policijske uprave zagrebačke informiraju građane o radu policije, prezentiraju preventivne aktivnosti i slično. U proteklim blagdanskim danima i u dane vikenda, više od tisuću građana posjetilo je Mobilni centar i podijelilo svoja razmišljanja i iskustva glede subjektivnog osjećaja sigurnosti sa zagrebačkom policijom, izvjestili su iz Policijske uprave zagrebačka.

Provedeno je više od 200 provedenih konkretnih preventivnih savjetovanja i razgovora sa sugrađanima, ali i posjetiteljima Zagreba, vezanih uz kulturu samozaštitnog ponašanja. Posebno se ističe, naveli su iz Policijske uprave zagrebačka, ciljano zaustavljanje roditelja s djecom kod Mobilnog centra. Nadodali su kako se radi o mjestu na kojem roditelji djeci približavaju važnost policijskih poslova, kao i stvaranja osjećaja povjerenja i prijateljstva najmlađih s policijom.
Ključne riječi
Policijska uprava zagrebačka Zagreb

