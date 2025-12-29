Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 111
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#GRIPA
#BOŽIĆ
#Barkod
#POŽAR VJESNIKA
#DINAMO
#VOJNI ROK
#Vatreni
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#ČUVAJMO NAŠE MANJINE
#HNL
Poslušaj
Prijavi grešku
SUTRA POČINJE SPEKTAKL

FOTO Pripreme u tijeku: Pogledajte kako izgleda montiranje pozornice za doček Nove godine u Zagrebu

Zagreb: Počela montaža pozornice za doček Nove 2026. godine
Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL
1/30
VL
Autor
Večernji.hr
29.12.2025.
u 13:04

Još dan i pol dijele nas od velikog dočeka Nove godine u Zagrebu i ulaska u 2026. Sutra u podne održat će se mali doček, a onaj veliki uključuje glazbeni nastup niza glazbenih zvijezda. Kako bi sve bilo spremno, u tijeku je postavljanje velike bine na Trgu bana Jelačića. Na središnjem Trgu bana Jelačića nas očekuju glazbene zvijezde: Idem, Luzeri, Elemental te Dubioza kolektiv. Kroz večer će nas voditi Martina Validžić, novinarka i autorica putopisnih dokumentaraca. Doček Nove godine organiziraju Grad Zagreb i Turistička zajednica Grada Zagreba.

Ključne riječi
Trg bana Jelačića Zagreb doček Nove godine

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

petarde
PODNESENE PRIJAVE

Sve više zabranjenih pirotehničkih sredstava kod maloljetnika: Policija objavila količine koje su otkrili na području Peščenice i Novog Zagreba

Nakon provedenih izvida obavljena je pretraga doma i drugih prostorija kojima se koristi jedan maloljetnik te je u njegovoj sobi pronađena kartonska kutija s ukupno 136 komada pirotehničkih sredstava. Među oduzetom pirotehnikom nalazilo se 100 petardi vrste „pirat“, 16 „veliki bang“ i 15 „bing bang“ kategorije F2, kao i pet posebno opasnih petardi „dinamitka“ kategorije F4.

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!