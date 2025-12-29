FOTO Pripreme u tijeku: Pogledajte kako izgleda montiranje pozornice za doček Nove godine u Zagrebu

Još dan i pol dijele nas od velikog dočeka Nove godine u Zagrebu i ulaska u 2026. Sutra u podne održat će se mali doček, a onaj veliki uključuje glazbeni nastup niza glazbenih zvijezda. Kako bi sve bilo spremno, u tijeku je postavljanje velike bine na Trgu bana Jelačića. Na središnjem Trgu bana Jelačića nas očekuju glazbene zvijezde: Idem, Luzeri, Elemental te Dubioza kolektiv. Kroz večer će nas voditi Martina Validžić, novinarka i autorica putopisnih dokumentaraca. Doček Nove godine organiziraju Grad Zagreb i Turistička zajednica Grada Zagreba.
