Tomašević: Radimo na dobivanju privremene dozvole za sljemensku žičaru

Kao i svakog tjedna, gradonačelnik Tomislav Tomašević sa suradnicima u predvorju Gradske uprave održava redovnu tjednu konferenciju za medije. Neke od tema o kojima bi se moglo govoriti je status roditelja odgojitelja koji su od 10 sati na sastanku sa predsjednikom Skupštine Joškom Klisovićem, prijedlog gradskog proračuna, organizacija Adventa... A sve možete uživo pratiti na portalu Večernjeg lista.

Odabran je i četvrti član Uprave Holdinga, a to je Dubravka Karačića, koji dolazi kao član uprave za financije. Inače ima 20 godina iskustva u području financija, ovlašteni je revizor, a u Holding dolazi nakon više od desetljeća u Zagrebačkoj banci. Tomašević je naglasio i da traju natječaji za podružnice Zagrebačkog holdina, a o tome odlučuje uprava Holdinga.

Uskoro će početi i proces selekcije za šest podružnica u kojima je natječaj završio, a sutra je zadnji dan za još jedan natječaj za Robne Terminale, Tržnice Zagreb, Zagrebparkinc, Zagrebačke ceste, te Gradske plinare i Zagreb plakat.

Komentirao je i jutrošnje pucanje magistralnog vrelovoda na dva mjesta, naglasivši da se ne radi o nečem što je u ingerenciji Grada, već HEP-a, na otklanjanju kvara se radi.

- U tom dijelu grada su problemi, a kao što znate, HEP je krenuo obnavljati vrelovodnu mrežu u Zagrebu. Potrebno je modernizirati i obnoviti cijelu vrelovodnu mrežu, ali ovaj magistralnih vrelovod je predviđen za modernizaciju u sljedećih nekoliko godina - rekao je.

Zamjenica Danijela Dolenec naglasila je da je Grad objavio natječaj za svoje stipendijske programe.

- Od ove školske godine su izdvojena veća sredstva po svim osnovama za stipendijske programe, a novost je i da u programu definciratnih zanimanja stipendiraju se i studijski programi koji su deficitarni u Gradu, a radi se o svim nastavnim smjerovima prirodoslovnim studijima, kao i studiju edukacijsko-rehabilitacijske, logopedije te ranog predškolskog obrazovanja, medicine i sestrinstva - rekla je. Natječaj je otvoren 30 dana.

Luka Korlaet, zamjenik gradonačelnika, najavio je otvaranje tri zgrade društvene namjene koje se uskoro otvaraju. Radi se o Osnovnoj školi Miroslav Krleža na Kaptolu, OŠ Pongračevo te trodjelna dvorana uz OŠ Dragutina Domjanića u Podsusedu.

- Sa sljedećim polugodištem učenici iz OŠ će se vratii na nastavu, a ovo je prva škola od ovih cjelovitih obnova koja se sad završava. Radovi na pročelju će se nastaviti, ali će đaci biti pušteni u školu - naglasio je.

- Planiramo s Hrvatskim vodama projekt 1,8 milrd kuna u odvodnju Zagreba u sljedećih 9 godina. Što se tiče vrelovodne mreže, ona je u ingerenciji HEP-a, već ljetos smo imali radove po cijelom gradu, moramo promijeniti tu mrežu kako ne bi dolazilo do ovakvih situacije. Tu će HEP predstaviti investicije koje ćemo mi podržati - odgovorio je na pitanje o tome što će biti sa zagrebačkim cijevima u budućnosti.

- Ne želim prizivati zlu nevolju, ali činjenica jest da je cijela infrastruktura neadekvatna i treba se modernizirati - rekao je.

Uskoro će ići natječaji za dječje vrtiće, spremamo projekte u vrijednosti od čak 800 milijuna ulaganja u dječje vrtiće u sljedećih nekoliko godina.

Jedno od pitanja je i ono sljemenske žičare.

- Nema uporabnu dozvolu. U zadnjoj se radi o buci, jer je za nekoliko decibela preglasna u odnosu na postojeći pravni okvir. Da je ona prometna infrastruktura onda bi to bilo u redu. Iako je ZET investitor, po postojećem pravnom okviru ona se ne tretira kao prometna insfrastruktura. Sutra imamo sastanak s predstavnicima Ministarstva prometa i Ministarstva zdravstva da vidimo što ćemo. To je jedna od opcija, a u istovremeno radimo i na dobivanju privremene uporabne dozvole i testiranju buke po dosadašnjim kriterijima. Imamo i dodatne radove na samoj postaji donje žičare na kojima bi se dodatno smanjila buka. Krajnje je vrijeme da se otvori. Cijela žičara je koštala preko 700 milijuna kuna. Trudimo se da se to dogodi do održavanja skijaškog kupa. Na ta tri paralelna kolosjeka radimo - rekao je. Dodatni radovi koštaju nekoliko milijuna kuna.

- Žičara mora stalno biti u pogonu kako bi jamstva dobavljača opreme i dalje vrijedila, ona mora funkcionirati čak io ako ne prevozi putnike. Radnici moraju raditi na njoj. Svima je u interesu da se žičara što prije otvori. Žičara koja nema nikakve prihode je veliki problem za nas - odgovorio je.

Komentirao je i radove na izolaciji, odabir je pri kraju, a to je jedan od tri paralelna kolosjeka na kojem se radi. Bez obzira na dobivanje privremene uporabne dozvole, radit ćemo na smanjenju buke. To je jedan od tri plana, a drugi je promjena plana koje definiraju žičaru, a treći je plan dobivanje privremene uporabne dozvole. Vjerujemo da s privremenom uporabnom dozvolom možemo dodatno smanjivati buku. Najizglednije rješenje je ono koje će biti najbrže, a koje je to znat ćemo nakon sastanka s ministrima, odgovorio je.

A komentirao je i sastanak roditelja-odgojitelja s predsjednikom Skupštine.

- Mislim da je to u redu, uobičajena komunikacija. Nije riječ samo o smanjenju iznosa, već je riječ o omogućavanju nekih drugih mjera. Sada se omogućava zapošljavanje i upisivanje djece u vrtić. Što se tiče pravnih analiza, radi se o odluci koja se zove odluka o novčanoj pomoći, ne zakon, gdje ne postoji čak ni ugovori nego rješenja, ne vidimo kakvo bi to bilo pravo da se garantira u idućih 15 godina. Ja ću podsjetiti da u zadnjih 5 godina odvojeno za izgradnju vrtića 115 milijuna kuna, a 15 puta više - 1.8 mlrd izdvojeno na mjeru roditelj odgojitelj - rekao je Tomašević.