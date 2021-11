UŽIVO U tijeku sastanak Tomaševića i predstavnika roditelja odgojitelja

Buka oko ukidanja mjere roditelj odgojitelj u javnom prostoru već tjednima ne jenjava, a roditelji odgojitelji su poručili na tri dosadašnja prosvjeda kako neće odustati od inzistiranja na tome da i dalje uživaju svoja prava. U mnogo su navrata tražili i osobni sastanak s gradonačelnikom Tomislavom Tomaševićem, a kako je najavio na press konferenciji prije nekoliko dana, održat će se danas u 16 sati.

Četvrti su pak prosvjed najavile za subotu u 17 sati ispred zgrade Gradskog poglavarstva. Nakon sastanka, inicijatori prosvjeda i predstavnici korisnika mjere, odnosno predsjednica Hrvatske udruge roditelja odgojitelja (HURO) Ana Marija Berbić Lacko, odvjetnik udruge HURO Marko Fak, predstavnica Inicijative "Djeca su budućnost" Ljiljana Dragić i demograf Stjepan Šterc, najavili su da će se obratiti medijima. Ispred zgrade Gradske uprave okupilo se desetak majki koje su došle pružiti podršku predstavnicima koji su trenutačno na sastanku.

- Mogu reći da nije došlo do nikakvih promjena. Mi smo predložili da gradonačelnik povuče ovaj prijedlog odluke iz procedure, da to ne ide na gradsku skupštinu u dvanaestom mjesecu, da se napravi temeljita analiza i da se formira radna skupina u kojoj bi sudjelovali naši predstavnici, međutim to ja za sada obijeno - rekao je odvjetnik udruge HURO Marko Fak nakon sastanka, izrazivši nadu kako će se dijalog s gradonačelnikom nastaviti.

