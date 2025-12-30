Naši Portali
100 KUĆICA ZA 100 GODINA

U sklopu velikoj jubileja Zoološkog vrta postavljeno 100 kućica za divlje životinje diljem Zagreba

Zoološki vrt Grada Zagreba
VL
Autor
Ana Vrbanek
30.12.2025.
u 14:00

U izradi kućica sudjelovali su djelatnici zoološkog vrta iz odjela edukacije kao i školarci tijekom organiziranih volonterskih akcija

Stotinu kućica za jubilarnih 100 godina zagrebačkog zoološkog vrta postavljeno je na raznim mjestima u gradu, a najviše ih je smješteno u dvorištima škola. Kućice su to koje pridonose očuvanju urbane bioraznolikosti, istaknuli su iz Zoološkog vrta, ali i edukaciji građana o divljim vrstama životinja koje žive u našoj blizini.

U izradi kućica sudjelovali su djelatnici zoološkog vrta iz odjela edukacije kao i školarci tijekom organiziranih volonterskih akcija. Posebno su se istaknula djeca iz Učeničkog doma Dora Pejačević, Osnovne škole Središće i Privatne škole Futura. Organizatori projekta zahvalili su se svima koji su svojim sudjelovanjem doprinijeli realizaciji ove inicijative.
Ključne riječi
zoološki vrt Zagreb

