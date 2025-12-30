Dokaz da poštenje još živi: Mladić vratio vlasniku izgubljeni novčanik i sve oduševio

Stanovnici Zagreba još su jednom pokazali da solidarnost i poštenje i dalje žive među ljudima. U Facebook grupi "Zakaj volim Zagreb" jedna je pratiteljica podijelila anegdotu s jučerašnjeg izleta na Sljeme. Obitelj, koja je parkirala automobil u blizini Planinarskog doma Grofica, doživjela je neugodnost kada je njezinom suprugu iz jakne ispao novčanik s osobnim dokumentima, bankovnim karticama i 50 eura gotovine. Da je novčanik izgubljen primijetili su tek sljedećeg jutra što je izazvalo zabrinutost.

Nekoliko sati kasnije uslijedilo je ugodno iznenađenje. Na portafonu njihovog stana pojavio se mladić po imenu Matija koji je pronađeni novčanik osobno donio na kućnu adresu vlasnika. U novčaniku su se nalazili svi dokumenti i sav novac. Iako je odbio uzeti nagradu za pronalazak, gospođa je u znak zahvalnosti ipak novčano nagradila njegovu poštenu gestu. Obitelj je javno zahvalila Matiji te poručila kako se nada da će ovakvi primjeri potaknuti i druge na dobra djela.