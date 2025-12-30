Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 87
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#GRIPA
#BOŽIĆ
#Barkod
#POŽAR VJESNIKA
#DINAMO
#VOJNI ROK
#Vatreni
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#ČUVAJMO NAŠE MANJINE
#HNL
Poslušaj
Prijavi grešku
'ZAKAJ VOLIM ZAGREB'

Dokaz da poštenje još živi: Mladić vratio vlasniku izgubljeni novčanik i sve oduševio

Izgubljeni novčanik
Thinkstock
VL
Autor
Ana Vrbanek
30.12.2025.
u 11:30

Obitelj je javno zahvalila Matiji te poručila kako se nada da će ovakvi primjeri potaknuti i druge na dobra djela

Stanovnici Zagreba još su jednom pokazali da solidarnost i poštenje i dalje žive među ljudima. U Facebook grupi "Zakaj volim Zagreb" jedna je pratiteljica podijelila anegdotu s jučerašnjeg izleta na Sljeme. Obitelj, koja je parkirala automobil u blizini Planinarskog doma Grofica, doživjela je neugodnost kada je njezinom suprugu iz jakne ispao novčanik s osobnim dokumentima, bankovnim karticama i 50 eura gotovine. Da je novčanik izgubljen primijetili su tek sljedećeg jutra što je izazvalo zabrinutost.

Nekoliko sati kasnije uslijedilo je ugodno iznenađenje. Na portafonu njihovog stana pojavio se mladić po imenu Matija koji je pronađeni novčanik osobno donio na kućnu adresu vlasnika. U novčaniku su se nalazili svi dokumenti i sav novac. Iako je odbio uzeti nagradu za pronalazak, gospođa je u znak zahvalnosti ipak novčano nagradila njegovu poštenu gestu. Obitelj je javno zahvalila Matiji te poručila kako se nada da će ovakvi primjeri potaknuti i druge na dobra djela.
Ključne riječi
Zagreb

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!