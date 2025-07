U samoborskoj kemijskoj čistionici eksplodirala perilica za pranje rublje, vlasnik hospitaliziran

OD SUTRA

Velike promjene u prometu na Srebrnjaku i Dubravi: ZET preusmjerava autobuse zbog radova

Autobusne linije iz smjera Sesveta prometovat će do raskrižja Dubrave i Dubečke, zatim ulicama Dubrava, Četvrte Poljanice, Pete Poljanice i Dubečkom do terminala Dubec. Noćna linija 34 vozit će preko Ulice Roberta Škrnjuga i Branimirove do stajališta Dubec u Ulici Dubrava