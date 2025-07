Velike promjene u prometu na Srebrnjaku i Dubravi: ZET preusmjerava autobuse zbog radova

Zbog sanacije kolnika u Ulici Srebrnjak, od sutra u 8.30 sati do utorka 29. srpnja, zagrebačke autobusne linije 201 (Kaptol – Kvaternikov trg) i 207 (Kvaternikov trg – Rim – Kvaternikov trg) prometovat će izmijenjenim trasama u oba smjera. Linija 201 vozit će redovnom trasom do raskrižja Bijeničke ceste i Ulice Srebrnjak, zatim Bijeničkom, Lašćinskom i Petrovom ulicom do kružnog toka, a potom na Kvaternikov trg. Linija 207 iz smjera Kvaternikovog trga nastavit će preko Petrova kružnog toka, Petrove, Lašćinske i Bijeničke ceste te dalje svojom uobičajenom trasom.

Tijekom radova neće se koristiti stajališta Srebrnjak 131 i 132 te obostrana stajališta Srebrnjak 10, Bolnica Vuk Vrhovac, Bolnica Srebrnjak i Srebrnjak. Na izmijenjenom dijelu trase autobusi će se zaustavljati na usputnim stajalištima. Uz to, zbog rekonstrukcije tramvajskog kolosijeka u Ulici Dubrava, u zoni raskrižja s Dubečkom ulicom, od sutra u 8.30 sati bit će onemogućen ulaz na terminal Dubec.

Autobusne linije iz smjera Sesveta prometovat će do raskrižja Dubrave i Dubečke, zatim ulicama Dubrava, Četvrte Poljanice, Pete Poljanice i Dubečkom do terminala Dubec. Noćna linija 34 vozit će preko Ulice Roberta Škrnjuga i Branimirove do stajališta Dubec u Ulici Dubrava. Noćna linija 212 skretat će Raula Goldonija i Dubečkom do terminala Dubec. Iz ZET-a mole građane za razumijevanje i strpljenje zbog privremene promjene prometovanja.