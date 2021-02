U nedjelju se ruše dimnjaci Ciglane Črnomerec. Objavljeno što građani moraju tada učiniti

Zbog potresnih oštećenja nosive konstrukcije dimnjaka Ciglane Črnomerec koji su doveli dimnjake u stanje opasno po živote ljudi i imovine, u nedjelju 21. veljače 2021. u 12:00 sati, dimnjaci će biti uklonjeni.

Investitor Ciglane nekretnine d.o.o objavili su važne informacije za građane, koje prenosimo u cijelosti.

"Za potrebe izvođenja radova uklanjanja dimnjaka na lokaciji Ilica 288 (objekt Stara ciglana) u nedjelju 21. veljače 2021. godine od 11:45 do 12:15 sati biti će onemogućeno kretanje Ilicom na dijelu od Selske ceste do ulice Oranice. Uklanjanje dimnjaka predviđeno je u 12:00 sati.

Foto: Goran Stanzl/PIXSELL 30.12.2020., Zagreb - Potres jacine 6.2 po Richteru sa epicentrom 47 kilometara jugoistocno od Zagreba, odnosno 3 kilometra od Petrinje zadesio je Hrvatsku. Dimnjaci ciglane na Crnomercu vidno su osteceni od potresa, te prijete urusavanjem. Policija, zastitari i komunalni redari osiguravaju podrucje oko ciglane. Photo: Goran Stanzl/PIXSELL

Ovim putem molimo sugrađane koji žive u neposrednoj blizini da do 11:45 sati otvore prozore i spuste rolete te ih drže otvorenima do oglašavanja kraja detonacija zvučnim signalom kako ne bi došlo do pucanje stakala uslijed stvaranja podtlaka prilikom miniranja. Nadalje, molimo ih da ne stoje kraj otvorenih prozora i gledaju rušenje dimnjaka.

Za promet će se zatvoriti i sve sporedne ulice na navedenom dijelu Ilice. Prilikom uklanjanja dimnjaka biti će zabranjeno kretanje pješaka u neposrednoj blizini zone ugroze.

Obilazni pravci za vrijeme navedenih radova biti će:

- Ilica - Oranice - Zagrebačka cesta - Prilaz baruna Filipovića

- Ilica - Selska cesta - Zagorska - Tomislavova - Zagrebačka cesta - Oranice - Ilica

Za vrijeme navedenih radova promet će se odvijati, prema privremeno postavljenoj regulaciji. Privremenu regulaciju prometa dodatno će regulirati djelatnici II. policijske postaje Zagreb ( Črnomerec-Susedgrad ), te djelatnici prometnog redarstva.

Posebno napominjemo da su poduzete sve mjere sigurnosti te nema mjesta strahu od neželjenih posljedica za ljude i imovinu.

Sve faze miniranja biti će oglašene zvučnim signalom:

Prvi signal – jedanput dugo – kad su minske bušotine napunjene i začepljene, sve osobe koje nisu uključene u radove na miniranju moraju se udaljiti iz područja miniranja i otići u zaklon

Drugi signal – dva puta dugo – mine su pripremljene za paljenje

Treći signal – tri puta dugo – koji se daje najmanje jednu minutu poslije drugog signala, a objavljuje početak paljenja mina

Četvrti signal – jedanput kratko - objavljuje završetak miniranja i daje se nakon što palitelj mina provjeri da na radilištu nema nikakvih opasnosti

Prilikom miniranja doći će do zvučnog efekta. S obzirom na sve navedene mjere i moguće prometne poteškoće, sugrađane molimo za razumijevanje i unaprijed zahvaljujemo na pridržavanju propisanih mjera", navodi se u priopćenju kojeg potpisuje Mirela Biškup u ime investitora Ciglane nekretnine d.o.o