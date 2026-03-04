Naši Portali
U JUTARNJIM TERMINIMA

Nova ideja u Maksimiru: Mame se upoznaju po 'bojama' i zajedno šeću s bebama

Zagreb: Tek rijetki građani spas od vrućina potražili na Jarunu
Igor Kralj/PIXSELL
VL
Autor
Ana Vrbanek
04.03.2026.
u 12:40

Ideja iza ovog druženja je vrlo jednostavna – sve je lakše kada uz sebe imamo nekoga tko prolazi kroz slično životno razdoblje i razumije brige i umor.

Boravak na svježem zraku spaja se s druženjem, podrškom i upoznavanjem mama koje prolaze slično životno razdoblje. Pokrenuta je grupa za mame s bebom ili malim djetetom "Maksimir u boji – mame & bebe", objavila je jedna Zagrepčanka u kvartovskoj Facebook grupi. Riječ je o laganoj šetnji koja se održava utorkom i petkom, od 10 do 12 sati, a sve s ciljem da se mame povežu s onima koje su u sličnoj fazi majčinstva.

Svaka mama ima, prema dobi djeteta, svoju “boju” te zatim prema tome pronađe mamu iste boje i zajedno prošeću parkom. Možda se upravo u šetnji rodi novo prijateljstvo, a ako se ne dogodi klik, nova prilika bit će idući put s novom osobom. Ideja iza ovog druženja je vrlo jednostavna – sve je lakše kada uz sebe imamo nekoga tko prolazi kroz slično životno razdoblje i razumije brige, umor i male svakodnevne pobjede. Dobrodošle su sve mame, piše u objavi, koje se žele upoznati s drugim mamama i povezati se u opuštenoj šetnji te iskrenim razgovorom.

Maksimir Zagreb

