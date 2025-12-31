Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 112
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#DOČEK NOVE GODINE
#GRIPA
#Barkod
#DINAMO
#VOJNI ROK
#Vatreni
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
Poslušaj
Prijavi grešku
FILMSKE SCENE

VIDEO Dramatična snimka iz Zagreba: Slovenac krao gume, htio pregaziti policajce, oni zapucali

Čitatelj 24sata, screenshot
VL
Autor
Večernji list
31.12.2025.
u 15:10

Pronađen je istog dana u popodnevnim satima i uz uporabu sredstva prisile, uhićen je na području Maksimira

Uhićen je slovenski državljanin (38) zbog pokušaja ubojstva policajaca. Kako javlja zagrebačka policija, muškarac je jučer u Susedgradu oko 4 sata ujutro preskočio ogradu parkirališta jednog trgovačkog društva i s dva parkirana osobna automobila je demontirao više kotača. Demontirane kotače je potom prebacio preko ograde, a zatim se uputio do osobnog automobila slovenskih registracija kojeg je ostavio 200 metara dalje. Nakon što je na automobil namontirao hrvatske registarske oznake, planirao je otići. Međutim, u tom trenutku prišli su mu policijski službenici, koji su mu službenim automobilom prepriječili put. 

"Odmah potom, policijski su službenici izašli iz automobila, pokazali službene značke i predstavili se riječima 'policija' te mu izdali naredbe da zaustavi automobil i izađe iz njega nakon čega je 38-godišnjak zaustavio svoj automobil. Međutim, po približavanju policijskih službenika automobilu, u namjeri da ih usmrti, 38-godišnjak je naglo automobilom krenuo u smjeru policijskih službenika, na što je jedan od policijskih službenika, nakon što se osumnjičeni ponovo oglušio na naredbe da stane, s ciljem odbijanja protupravnog napada na sebe i drugu dvojicu policijskih službenika, u pravcu prednjeg dijela automobila ispalio nekoliko hitaca iz službenog vatrenog oružja", stoji u priopćenju. 
 
Osumnjičeni je u tom trenutku zaustavio automobil i krenuo naglo unazad, nakon čega je okrenuo automobil te se šljunčanim putem udaljio automobilom s mjesta događaja u smjeru zapada. Nakon nekoliko stotina metara naletio je na metalnu konstrukciju, zbog čega je izašao iz automobila i počeo trčati. Pronađen je istog dana u popodnevnim satima i uz uporabu sredstva prisile, uhićen je na području Maksimira. "Nad njim se provodi kriminalističko istraživanje s ciljem utvrđivanja svih okolnosti, dok u samom događaju nije bilo ozlijeđenih osoba. Po dovršetku kriminalističkog istraživanja osumnjičeni će biti predan pritvorskom nadzorniku, a kaznena prijava će biti dostavljena nadležnom državnom odvjetništvu", izvijestila je policija. Iz policije su dodali kako je za 38- godišnjakom je i ranije raspisan Europski uhidbeni nalog Republike Slovenije radi izdržavanja kazne zatvora zbog kaznenih djela protiv imovine, kao i međunarodna potraga Interpola Ljubljana, također zbog kaznenih djela protiv imovine. Video potjere pogledajte OVDJE

Rigorozna pravila: Znate li što sve ne smijete imati u prtljažniku kad iz susjedne države ulazite u Hrvatsku?

 

 
 
Ključne riječi
krađa napad na službenu osobu pokušaj ubojstva policija

Komentara 4

Pogledaj Sve
AN
AnimaTor
15:44 31.12.2025.

V rešt s njime.

AP
ApokalipsaDolazi
16:05 31.12.2025.

Klasični Komunist,Možemovska sexualna orinentacija.

Avatar R2D2
R2D2
16:11 31.12.2025.

Malo zagpren?

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!