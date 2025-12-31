VIDEO Dramatična snimka iz Zagreba: Slovenac krao gume, htio pregaziti policajce, oni zapucali

Uhićen je slovenski državljanin (38) zbog pokušaja ubojstva policajaca. Kako javlja zagrebačka policija, muškarac je jučer u Susedgradu oko 4 sata ujutro preskočio ogradu parkirališta jednog trgovačkog društva i s dva parkirana osobna automobila je demontirao više kotača. Demontirane kotače je potom prebacio preko ograde, a zatim se uputio do osobnog automobila slovenskih registracija kojeg je ostavio 200 metara dalje. Nakon što je na automobil namontirao hrvatske registarske oznake, planirao je otići. Međutim, u tom trenutku prišli su mu policijski službenici, koji su mu službenim automobilom prepriječili put.

"Odmah potom, policijski su službenici izašli iz automobila, pokazali službene značke i predstavili se riječima 'policija' te mu izdali naredbe da zaustavi automobil i izađe iz njega nakon čega je 38-godišnjak zaustavio svoj automobil. Međutim, po približavanju policijskih službenika automobilu, u namjeri da ih usmrti, 38-godišnjak je naglo automobilom krenuo u smjeru policijskih službenika, na što je jedan od policijskih službenika, nakon što se osumnjičeni ponovo oglušio na naredbe da stane, s ciljem odbijanja protupravnog napada na sebe i drugu dvojicu policijskih službenika, u pravcu prednjeg dijela automobila ispalio nekoliko hitaca iz službenog vatrenog oružja", stoji u priopćenju.



Osumnjičeni je u tom trenutku zaustavio automobil i krenuo naglo unazad, nakon čega je okrenuo automobil te se šljunčanim putem udaljio automobilom s mjesta događaja u smjeru zapada. Nakon nekoliko stotina metara naletio je na metalnu konstrukciju, zbog čega je izašao iz automobila i počeo trčati. Pronađen je istog dana u popodnevnim satima i uz uporabu sredstva prisile, uhićen je na području Maksimira. "Nad njim se provodi kriminalističko istraživanje s ciljem utvrđivanja svih okolnosti, dok u samom događaju nije bilo ozlijeđenih osoba. Po dovršetku kriminalističkog istraživanja osumnjičeni će biti predan pritvorskom nadzorniku, a kaznena prijava će biti dostavljena nadležnom državnom odvjetništvu", izvijestila je policija. Iz policije su dodali kako je za 38- godišnjakom je i ranije raspisan Europski uhidbeni nalog Republike Slovenije radi izdržavanja kazne zatvora zbog kaznenih djela protiv imovine, kao i međunarodna potraga Interpola Ljubljana, također zbog kaznenih djela protiv imovine. Video potjere pogledajte OVDJE.