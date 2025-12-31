Večernji list
FOTO Zapalio se kombi u Novom Zagrebu, pogledajte što je ostalo od vozila. Vatrogasci su natopili cestu...
U srijedu je na Aveniji Većeslava Holjevca 23 u Zagrebu došlo do zapaljenja kombi vozila, zbog čega su na teren izašli vatrogasci.
Foto: Zeljko Lukunic /PIXSELL
U vozilu se nalazilo osam putnika, no srećom nitko nije ozlijeđen, a požar je ubrzo ugašen.
Foto: Zeljko Lukunic /PIXSELL
Pogledajte kako je izgledala brza i učinkovita intervencija vatrogasaca.
Foto: Zeljko Lukunic /PIXSELL
Foto: Zeljko Lukunic /PIXSELL
Foto: Zeljko Lukunic /PIXSELL
Foto: Zeljko Lukunic /PIXSELL
Foto: Zeljko Lukunic /PIXSELL
Foto: Zeljko Lukunic /PIXSELL
Foto: Zeljko Lukunic /PIXSELL
Foto: Zeljko Lukunic /PIXSELL
Foto: Zeljko Lukunic /PIXSELL
Foto: Zeljko Lukunic /PIXSELL
Foto: Zeljko Lukunic /PIXSELL
Foto: Zeljko Lukunic /PIXSELL
Foto: Zeljko Lukunic /PIXSELL
Foto: Zeljko Lukunic /PIXSELL
Foto: Zeljko Lukunic /PIXSELL
