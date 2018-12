UŽIVO Upravo zatvoren remetinečki rotor i otvorene nove prometnice

Zbog početka druge faze radova, promet zagrebačkim rotorom Remetinec u potpunosti se obustavlja. Danas u 9.30 sati krenulo je zatvaranje rotora i zamjenskih privremenih prometnica. Čak 19 autobusnih linija koje uobičajeno prometuju rotorom preusmjereno je na novoizgrađene prometnice.

Iz Grada Zagreba objašnjavaju da zatvaranjem rotora za sav promet, počinje II. faza rekonstrukcije. Gradit će se dva tunela u smjeru istok-zapad, rekonstruirati i dograditi postojeći rotor s prilaznim prometnicama.

Privremenom regulacijom promet će biti preusmjeren na izgrađene privremene prometnice.

Umjesto redovitih trasa, 19 autobusnih linija koje prometuju rotorom bit će preusmjerene na novoizgrađene privremene prometnice. Iz ZET-a najavljuju da će posebna regulacija prometa biti na snazi do kraja siječnja 2020. godine, za kada se previđa puštanje u promet novoizgrađenog rotora. "ZET će pratiti situaciju radova te prema potrebi korigirati vozne redove sukladno prijevoznim potrebama. Organizacija javnog prijevoza putnika tijekom čitavog razdoblja izvođenja radova prilagođavat će se privremenoj regulaciji prometa", poručili su iz ZET-a.

Najavili su da se preusmjeravaju linije 110 (Savski most – Botinec), 111 Zagreb (Savski most – Donji Stupnik – Stupnički Obrež), 132 (Savski most – Goli Breg – Brezovica), 133 (Savski most – Sveta Klara – Čehi), 164 Zagreb (Savski most – Horvati), 168 (Savski most - Ježdovec - Prečko), 159 (Savski most – Strmec Odranski), 160 (Savski most – Lipnica – Havidić Selo), 161 (Savski most – Kupinečki Kraljevec – Štrpet), 162 Zagreb (Savski most – Ašpergeri – Kupinec), 163 (Savski most - Donji Trpuci - Gornji Trpuci), 169 Zagreb (Savski most – Kupinec), 315 Zagreb, 112 (Savski most – Lučko), 222 (Remetinec – Žitnjak), 234 (Glavni kolodvor – Kajzerica – Lanište) i 165 (Savski most – Klinča Sela).

Linije 109 i 607 također će prometovati prema novoj prometnoj regulaciji ali bez dodatnih izmjena u trasama kretanja.

Detaljne informacije o 19 autobusnih linija ZET-a, koje će zbog radova na rotoru biti preusmjerene na novoizgrađene privremene prometnice, građani mogu dobiti na internetskim stranicama ZET-a.

Na internetskim stranicama Grada Zagreba građanima je dostupna informacija o regulaciji prometa nakon zatvaranja rotora (Jadranska avenija – Avenija Dubrovnik – Jadranski most – Remetinečka cesta): opis regulacije, ZET - organizacija javnog prijevoza putnika te karta.

Pogledajte video radova: