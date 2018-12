Zaobilazne će ceste, kažu, biti spremne, na Kajzerici zbog zatvaranja rotora očajni

Ubrzano se iscrtavala horizontalna signalizacija, glancao asfalt, postavljali semafori i ostali vertikalni prometni znakovi. Snijeg koji je jučer padao u Zagrebu nije baš išao na ruku radnicima koji su dovršavali nove zaobilazne ceste na koje će se prebaciti promet s remetinečkoga rotora, kojim dnevno prođe 100.000 vozila.

Njegovo je zatvaranje najavljeno za sutra u devet sati, iako nam je voditelj projekta rekonstrukcije rotora Goran Radić rekao da bi se to moglo dogoditi i ranije, odnosno već od sedam. S obzirom na stanje zaobilaznih prometnica, a i vrijeme, mnogi su sumnjali da će biti gotove do tog roka. No, kazao je Radić, sve ide po planu.

Bez kamiona i autobusa

– Nove su ceste gotove, obavljaju se još “kozmetički” radovi. Žurimo se s posljednjim pripremama, do nedjelje sve mora biti sređeno. I mi smo spremni – rekao je Radić.

A za prometni kaos već se pripremaju i oni koji od sutra pa sve do siječnja 2020. namjeravaju cirkulirati novim zaobilaznicama i proširenom Riječkom ulicom. Njima će se koristiti automobili, kombiji te vozila ZET-a i Čistoće, dok će zbog ograničenja od pet tona kamioni i autobusi koji inače s autoceste dolaze na Jadransku aveniju morati na čvorove Jankomir, Buzin ili Kosnica.

Iako bi pristupne ceste koje će spajati Jadransku aveniju s mostom i Avenijom Dubrovnik trebale funkcionirati više-manje protočno jer će imati po dva traka sa zapada na istok i obrnuto, zatvaranjem rotora putovanje će se produljiti i autima i autobusima na 19 ZET-ovih linija, a s obzirom na to da će se dio vozila preusmjeravati na ostale prometnice, očekuju se gužve u cijelom gradu.

Stanovnici okolnih kvartova, Savskog gaja, Trnskog, Trokuta i Kajzerice, pak, već se žale da su u cijeloj priči izvukli najdeblji kraj. U Trnsko se više neće moći preko Nehruova trga, baš kao što se s njega neće iz Trokuta moći na Aveniju Dubrovnik. Zatvara se i glavna prometnica u Savskom gaju, Prekratova, ali će se na Aveniju Dubrovnik moći preko Trokuta.

Kako? Samo nebo zna

A da su ostali potpuno odsječeni od svijeta, žale se stanovnici Kajzerice, kojima su još ljetos, kada su tek počeli radovi na rotoru, zatvoreni putevi prema Riječkoj ulici i Jadranskom mostu.

– I sada, dok je rotor još protočan za promet, gužve su strašne, kopaju sa svih strana kvarta, što je suludo – kazao je Ognjen Golubić, predsjednik inicijative “Zakaj? Za KAJzericu”.

Zatvorit će im sutra i Ulicu Mate Parlova pa će im ostati samo izlaz kod hipodroma i Velesajma. Tražili su od Grada, dodao je Golubić, gradnju privremenog malog rotora kod reciklažnog dvorišta u kvartu, no od toga, čini se, ništa, pa se nadaju da će ih što prije povezati na Riječku ulicu i Jadranski most. A kako će sve to funkcionirati od sutra, zaključio je Golubić, samo nebo zna.

