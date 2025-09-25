Trideset tisuća posjetitelja na drugom izdanju Zagrebačkih kvartova kulture

Programe drugoga izdanja projekta Zagrebački kvartovi kulture, koji su se od ožujka do rujna održavali u 14 kvartova, pratilo je 30 tisuća posjetitelja, a u ukupno 113 događanja sudjelovalo je više od 300 umjetnika, izvijestili su organizatori, ustanova Novi prostori kulture.

Zagrebački kvartovi kulture u 2025. održali su se u tri ciklusa. U ožujku i travnju programi su se održavali na Knežiji, u Sesvetskom Kraljevcu, Markuševcu, Brezovici i Prečkom, u svibnju, lipnju i srpnju u Zapruđu, Središću, Vrbanima, Novom Jelkovcu, Laništu, Gajnicama, a završni ciklus u rujnu u Klaki, Folnegovićevom naselju i u Cvjetnom naselju.

Program je, ističu organizatori, uključio sadržaj za sve generacije među kojima su bili koncerti, kazališne predstave za djecu i odrasle, filmske projekcije, radionice, poeziju, razgovore o glazbi, izvedbe suvremenog cirkusa i aktivni razgovori s građanima. Napomenuvši da je u drugom izdanju program udvostručen u odnosu na prvo, ravnatelj ustanove Novi prostori kulture Hrvoje Laurenta istaknuo je da podrška koju su "svakodnevno dobivali od stanovnika kvartova ide u prilog ideji da je svakodnevni život uvelike lakši kada se susjedstvo povezuje i tako dodatno obogaćuje prostor u kojem živimo i nazivamo vlastitim domom".

Ovogodišnji Zagrebački kvartovi kulture uključili su novi dio programa, koji je promovirao domaće književno stvaralaštvo, a glazbeni program obuhvatio je niz koncerata, od rocka do klasične glazbe i mimohoda Zagrebačkog orkestra ZET-a koji je postao svojevrsni zaštitni znak Zagrebačkih kvartova kulture.

U kazališnom programu održan je niz predstava za djecu i odrasle, filmski je kombinirao dječje hitove i nezavisne domaće i strane filmove, brojna su bila i gostovanja suvremenog cirkusa, a održan je i niz radionica. Zagrebački kvartovi kulture projekt je nastao kako bi se povećala dostupnost kulture i umjetnosti u svim dijelovima grada, približavanja kulture i umjetnosti svima i poticanja razvoja kulturnog života te omogućavanja njihove dostupnosti u različitim zagrebačkim kvartovima, napominju organizatori.