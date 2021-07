Tomašević: Preminuli poduzetnik je banuo u Korlaetov ured, htio se naplatiti bez dokumentacije

Uoči 2. sjednice novog saziva Gradske Skupštine gradonačelnik Tomislav Tomašević rekao je da se nada dobroj i konstruktivnoj raspravi, a komentirao je i uhićenja u Gradskoj upravi.

- Ono što je najbitnije, nadam se da će biti glasanje o točkama koje smo stavili na dnevni red i da će to biti dobro za Zagreb - rekao je gradonačelnik na ulasku u Gradsku skupštinu.

Na pitanje hoće li tema uhićenja obilježiti današnju sjednicu, kazao je da vjeruje da hoće.

- Nažalost, uhićenja su postala svakodnevica. Ima još dosta stvari koje se trebaju raščistiti - dodao je, odgovarajući na pitanje misli li da će ih biti još.

Rekao je da njega nitko iz DORH-a nije ispitivao vezano uz sljemensku žičaru.

- Što se tiče amandmana za preustroj, to mi se više čine populistički amandmani koji veze s vezom nemaju - odgovorio je na pitanje što misli o amandmanima oporbe.

Na pitanje vidi li poveznicu oko tajminga uhićenja, rekao je da vidi.

- Činjenica je da su uhićenja krenula tek nakon promjene vlasti. Mi smo biračima i najavili da treba još jedan korak da se korupcijska hobotnica krene rješavati. Doista se to počelo događati. Naravno, presumpcija nevinosti vrijedi za sve. Oni moraju dokazati svoju nevinost. Meni je bitno da se to počinje raščišćavati. Bolje ikad, nego nikad - zaključio je.

Nakon završetka aktualnog sata, Tomašević je ponovno odgovarao na pitanja novinara, gdje je komentirao kako je protekla prva radna sjednica Skupštine.

- Drago mi je da je prva točka jednoglasno usvojena. Konkretno, vezana uz stečajni plan za Gredelj. Taj stečaj traje 9 godina i više. Sada je došlo da ide u likvidaciju i Zagreb se neće ništa naplatiti i 400 radnika gubi posao. Mi ćemo glasati za stečajni plan u kojem će Zagreb dobiti 20 posto svojih potraživanja. Ako ne bi prošao taj stečajni plan, Zagreb se ne bi uopće naplatio. Mi smo provjerili, radnici podržavaju ovaj plan - rekao je.

Upitan kako komentira sjednicu koja je prošla neuobičajeno mirno, kazao je:

- Možda je razlog i to što smo htjeli što prije donijeti odluku o Gredelju. Čuo sam da zastupnici komentirali da je bila konstruktivnija, da se nije vrijeđalo. Ja ne planiram vrijeđati nikoga, poštujem da su izabrani od građana.

Otkrio je i da je poduzetnik Nenad Bukovec koji je preminuo nedavno, dva puta dolazio njegovom zamjeniku Luki Korlaetu i tražio potraživanja.

- Poduzetnik koji je preminuo je bio u zgradi Gradske uprave. Pokušao je doći do naplate, što je smatrao da su potraživanja prema Gradskim grobljima. Međutim, informacija je bila da ne postoji nikakva dokumentacija za to niti osnova na kojoj se može isplatiti. Banuo je u ured zamjenika gradonačelnika i izložio je svoje probleme. Tražio je da ga se isplati - rekao je Tomašević, dodajući da nema informacije s kim je dogovorio to što je potraživao. Dodao je i da je on o svemu informiran nakon smrti poduzetnika.