FOTO Noćna akcija na istoku grada: Zagrebačka policija kontrolirala aute s 'car meetova', nema što nisu našli

"U noći s petka na subotu 20. na 21. veljače, unatoč nepovoljnim vremenskim prilikama, policijski službenici Policijske uprave zagrebačke u suradnji sa zaposlenicima Stanice za tehnički pregled vozila Zagreb proveli su nadzor tehničke ispravnosti vozila s posebnim naglaskom na osobna vozila koja koriste mladi vozači tzv. 'car meetova'. Tijekom postupanja obavljen je nadzor nad ukupno 25 vozila, od čega 4 teretna i 21 osobno vozilo", naveli su u zagrebačkoj policiji.

Tijekom akcije utvrđeno je ukupno 35 prekršaja iz Zakona o sigurnosti prometa na cestama, i to: 18 prekršaja tehničke neispravnosti vozila, osam prekršaja nepropisnog kretanja kolnikom, pet prekršaja nekorištenja sigurnosnog pojasa, četiri prekršaja vožnje bez vozačke dozvole kod sebe.

"Zaposlenici Centra za vozila Hrvatske, Stanice za tehnički pregled prilikom provedene kontrole tehničke ispravnosti utvrdili su četiri tehničke neispravnosti. Od toga su tri vozila imala opasan nedostatak, a jedno vozilo manji nedostatak. Navedenom aktivnošću prometne policije Policijske uprave zagrebačke nadziran je, u ovom slučaju, istočni dio grada te će se i dalje na području cijeloga grada nastaviti nadziranje mjesta okupljanja kao i sve one lokacije koje su pogodne za ovakve susrete ljubitelja vozila i vozača. Cilj aktivnosti je preventivno i represivno djelovati na poštivanje prometnih propisa te podizanje prometne kulture zbog sigurnosti svih sudionika, uz poštivanje javnog reda i mira s obzirom da nerijetko buka na takvim okupljanjima remeti kvalitetu života građana", zaključuju u policiji.