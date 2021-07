Filipović: Zašto se o tome sad raspravlja?; Tomašević: Samo da prestanem drhtati od straha

Sjednica zagrebačke Gradske skupštine prolazi mirno. Na dnevnom redu našli su se prijedlozi o smanjenju plaća službenicima na rukovodećim mjestima i vijećničkih naknada, preustroju gradskih tijela, zaduživanju...

Tijek događanja:

13:30 Filipović i Tomašević prepirali su se oko točke smanjenja plaće Klisoviću.

- Filipović je inzistirao da Tomašević kaže zašto se o tome sad raspravlja, a kad je Tomašević rekao da je to na poticaj Klisovića koji nije želio imati veću plaću od gradonačelnika, Filipović je ponovno izašao za govornicu i spočitnuo mu da nije rekao zašto se o tome raspravlja.

- Samo da prestanem drhtati od straha, da dođem k sebi - ironizirao je Tomašević za mikrofonom nakon što ga je Filipović prozivao da se opravda pred zastupnicima. Potom je ponovio ono što je rekao prvi puta.

12:51 Prijedlog godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Zagreba za 2020., Prijedlog izvješća o izvršenju Programa građenja komunalne infrastrukture na području Grada Zagreba u 2020., Prijedlog izvješća o izvršenju Programa održavanja javnih prometnih površina, građevina i uređaja javne namjene, javne rasvjete te izvanrednog održavanja nerazvrstanih cesta na području Grada Zagreba u 2020. nisu prošli. Odnosno sva izvješća kojima bi se trebao odobriti rad bivše gradske uprave na čelu s Milanom Bandićem nije prihvatila većina u Skupštini

Prihvaćen je prijedlog o smanjenju plaće predsjednika Skupštine Joška Klisovića. Glasalo je 40 zastupnika, 27 ih je bilo za, pet protiv i osam je bilo suzdržanih.

Most je uputio amandman prema kojem su tražili još manju plaću za Klisovića, da bude, kako je rekao Trpimir Goluža, na razini dva prosječna mjesečna zagrebačka dohotka, odnosno oko 16.000 kuna. Većina zastupnika odbilo je da se uopće o tome raspravlja. Klisoviću će sad neto plaća iznositi oko 19.000 kuna, a trebala je biti oko 21.000.

12:49 - SDP ovaj mandat gradske vlasti vidi kao priliku da grad Zagreb izađe teškog krša korupcije. Dugi period bivše gradske vlasti završio je smrću gradonačelnika i lokalnim izborima, a prije svega je smrt gradonačelnika u Hrvatskoj potaknula institucije da rade svoj posao - kazao je Ivan Račan iz SDP-a.

12:40 - Osim prvotnog sukoba HDZ-a s gradonačelnikom općeniti su dojmovi kako prva radna sjednica prolazi mirno. Tome treba težiti, kazao je predsjednik Skupštine Joško Klisović, jer ih građani, kazao je, nisu izabrali da se svađaju.

11:27 Izjava Tomaševića

Komentirao je podršku Domovinskog pokreta i Mosta za većinu točaka.

- Drago mi je da je prva točka jednoglasno usvojena. Konkretno, vezana uz stečajni plan za Gredelj. Taj stečaj traje 9 godina i više. Sada je došlo da ide u likvidaciju i Zagreb se neće ništa naplatiti i 400 radnika gubi posao. Mi ćemo glasati za stečajni plan u kojem će Zagreb dobiti 20 posto svojih potraživanja. Ako ne bi prošao taj stečajni plan, Zagreb se ne bi uopće naplatio. Mi smo provjerili, radnici podržavaju ovaj plan - rekao je.

Na pitanje kako komentira sjednicu koja je prošla neuobičajeno mirno, kazao je: - Možda je razlog i to što smo htjeli što prije donijeti odluku o Gredelju. Čuo sam da zastupnici komentirali da je bila konstruktivnija, da se nije vrijeđalo. Ja ne planiram vrijeđati nikoga, poštujem da su izabrani od građana.

Otkrio je i da je poduzetnik Nenad Bukovec koji je preminuo nedavno, dva puta dolazio njegovom zamjeniku Luki Korlaetu i tražio potraživanja.

- Poduzetnik koji je preminuo je bio u zgradi Gradske uprave. Pokušao je doći do naplate što je smatrao da su potraživanja prema Gradskim grobljima. Međutim, informacija je bila da ne postoji nikakva dokumentacija za to niti osnova na kojoj se može isplatiti. Banuo je u ured zamjenika gradonačelnika i izložio je svoje probleme. Tražio je da ga se isplati - rekao je Tomašević, dodajući da nema informacije s kim je dogovorio to što je potraživao.

Dodao je i da je on o svemu informiran nakon smrti poduzetnika.

11:11 Aktualni sat je završen.

11:05 - Tomašević sa većinom ima veliku priliku ujedno i ogromnu odgovornost promijeniti način upravljanja resursima. Za promjenu načina upravljanja će imati našu potporu, bit ćemo konstruktivni i podržat ćemo sve ono što budemo smatrali dobrim, ali bit ćemo kritičari kad osjetimo nesigurnost i nećkanje oko mnogih važnih odluka koje stoje pred njima. Promjene su iznimno bitne. Nismo za političko licemjerje - rekao je Slaven Dobrović u izjavi za medije govoreći o tome kako će se Domovinski pokret postaviti u novom sazivu Skupštine.

- Što se tiče plaća, smatramo da od političara koji obnašaju dužnost treba tražiti odgovornost i rezultat. Smanjenje plaća jest demagogija. Nismo skloni podržati taj trend, jer se pitam tko će htjeti obnašati takvu dužnost, velika je odgovornost za tako male iznose. Ali ovo je neobična situacija da gradonačelnik ima manji koeficijent, to je jedno tehničko pitanje koje treba riješiti, usklađenje sa zakonom - dodao je.

10:11 Prihvaćene su sve točke koje su došle po hitnom postupku i kreće aktualni sat.

10:10 Odbijen je Filipovićev prijedlog da točka o imenovanjima u Holdingu koju je predložio HDZ bude prva.

9:37 U tijeku stanke HDZ je održao presicu.

"Krenuli smo konstruktivno i oštro. Smatramo da točka o koeficijentima plaća ne smije ići po hitnom postupku. Zašto nam nije dano dovoljno vremena. Podsjetit ću da su zastupnici HDZ-a, kao i tadašnji zastupnici oporbe, a sada vladajućih, glasovali protiv takvih prijedloga koji su išli od gradonačelnika te smo se zalagali za tezu da svatko za svoj posao treba biti adekvatno plaćen i ti su potezi populistički. Vladajući su postali oporbeni, a oporbeni vladajući. Današnji zastupnici su glasovali protiv istog prijedlog kojeg danas daju po hitnom postupku. U četiri navrata su zastupnici Možemo glasovali su protiv toga", kazao je Mislav Herman.

"Tražili smo da naša 13. točka koja se tiče imenovanja u Holdingu prebaci na točku broj jedan. Ovom točkom zadužujemo gradonačelnika Grada Zagreb da u roku od 30 dana imenuje nakon glasovanja u Skupštini članove Uprave i NO-a Holdinga. Koliko smo dobili tada dojam, taj naš prijedlog će biti odbijen velikom većinom glasova pod obrazloženjem gradonačelnika da smo dobili točku na visokom mjestu. Ovo smatramo vrhuncem političkom licemjerja. Žao mi je Zagrepčanki i Zagrepčana koji su bili obmanuti lažima u predizbornoj kampanji.", kazao je Herman.

"Gospodin Tomašević je bio vrhunski aktivist, usudit ću se reći najbolji u hrvatskoj, ali sada pokazuje da je jako loš gradonačelnik. Pogledajte što je napravio, želi tu temu odmaknuti tu točku što dalje. Mislili smo da će gradonačelnik shvatiti da je pogriješio", kazao je Davor Filipović na konferenciji za medije.

9:33 Mislav Herman traži da svi budu protiv točke o smanjenju plaća pročelnika i rukovodećeg kadra.

- Takve točke odbijali smo u četiri navrata kada su dolazile od strane tadašnjeg gradonačelnika. Ne treba ih uvrštavati "preko koljena", to je neodgovorno, populistički i politički licemjerno.

9:26 HDZ je na samom početku sjednice tražio pola sata pauze jer se žele konzultirati oko hitnih točaka. Davor Filipović predložio je da njihova točka o tome da je Tomašević nezakonito imenovao Upravu Holdinga bude prva, no Tomašević se s tim nije služio.

9:25 Točke koje su stigle da idu po hitnom postupku na dnevni red:

Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika

PREDLAGATELJ: Gradonačelnik Grada Zagreba

Prijedlog zaključka o prihvaćanju Stečajnog plana stečajnog dužnika TŽV Gredelj d.o.o. u stečaju

PREDLAGATELJ: Gradonačelnik Grada Zagreba

Prijedlog zaključka o prihvaćanju Stečajnog plana za stečajnog dužnika RIZ-ODAŠILJAČI, dioničko društvo u stečaju

PREDLAGATELJ: Gradonačelnik Grada Zagreba

Prijedlog zaključka o imenovanju članova Odbora za nacionalne manjine

PREDLAGATELJ: Odbor za izbor i imenovanja

Prijedlog zaključka o razrješenju dužnosti člana i izboru člana Odbora za kontrolu Prijedlog zaključka o razrješenju dužnosti člana i izboru člana Odbora za mladež Prijedlog zaključka o razrješenju dužnosti člana i izboru člana Odbora za mjesnu samoupravu

PREDLAGATELJ: Odbor za izbor i imenovanja

9:24 Prva je na sjednicu stigla Danijela Dolenec, zamjenica gradonačelnika, oko 8.20. Stigla je i Urša Raukar, Tomaševićeva zamjenica u Saboru. Ona je ispred Skupštine pozdravljala stranačke kolege kada su ulazili.

9:14 Dio točaka povučen je s dnevnog reda. Radi se o sljedećim točkama:

1. Davanje prethodne suglasnosti na Prijedlog statuta Javne vatrogasne postrojbe Grada Zagreba

PREDLAGATELJ: Upravno vijeće Javne vatrogasne postrojbe Grada Zagreba

2. Davanje suglasnosti na Izmjene i dopune Statuta Psihijatrijske bolnice "Sveti Ivan"

PREDLAGATELJ: Upravno vijeće Psihijatrijske bolnice "Sveti Ivan"

3. Prijedlog zaključka o razrješenju i imenovanju članova u Upravno vijeće ustanove Regionalna energetska agencija Sjeverozapadne Hrvatske

PREDLAGATELJ: Gradonačelnik Grada Zagreba

4. Izvještaj o radu Zaklade "Sunčica" za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2020.

PREDLAGATELJ: Upraviteljica Sunčice - Zaklade za žrtve ratnog zločina silovanja u Domovinskom ratu

5. Prijedlog zaključka o davanju suglasnosti za sklapanje sporazuma o zajedničkoj suradnji u realizaciji nastavka radova na regulaciji potoka Črnomerec, sabirnog kanala, geotehničkih građevina i servisnog puta u zoni potoka od Fraterščice do brane Črnomerec od 2021. do 2023.

PREDLAGATELJ: Gradonačelnik Grada Zagreba

6. Prijedlog zaključka o utvrđivanju popisa poslovnih prostora koji su predmet neposredne prodaje

PREDLAGATELJ: Gradonačelnik Grada Zagreba

9:09 Prisegnula su nova dva zastupnika - Mostov Lovro Marković umjesto Zvonimira Troskota i Kristijan Jelić umjesto HSLS-ovog Darka Klasića.

9:00 Dinko Bilić, pročelnik Gradskog ureda za prostorno uređenje, nije želio dati novinarima izjavu o uhićenjima.

8:55 VIDEO Tomaševićeva izjava uoči sjednice Gradske skupštine

- Nadam se dobroj pozitivnoj raspravi. Stvari se mijenjaju, nadam se da će biti glasanje o točkama koje smo stavili na dnevni red - rekao je gradonačelnik uoči sjednice.

Na pitanje o uhićenjima i hoće li ih biti još, kazao je:

- Vjerujem da hoće i to, nažalost, uhićenja su postala svakodnevica. Ima još dosta stvari koje se trebaju raščistiti - kazao je na ulasku u Gradsku skupštinu.

- Što se tiče amandmana za preustroj, to mi se više čine populistički amandmani koji veze s vezom nemaju - dodao je na pitanje što misli o amandmanima oporbe.

Na pitanje vidi li poveznicu oko tajminga, rekao je da vidi.

- Činjenica je da su uhićenja krenula nakon promjene vlasti. Presumpcija nevinosti vrijedi za sve - dodao je.