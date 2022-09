Tomašević o prekidu suradnje: Neću dopustiti da me netko ucjenjuju. Ako je potrebno, spreman sam za izbore

Zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević komentirao je na konferenciji za medije prekid suradnje sa SDP-om, te kritike o kreditu o kojem bi se trebalo glasovati danas na sjednici.

- U petak je gradski odbor SDP-a izglasao odluku o prekidu sporazuma s našim partnerima. O tome nismo imali nikakvu informaciju prije gradskog odbora, a o svemu smo saznali iz medija. I ne samo to, štoviše, tek dva dana nakon te odluke me nazvao predsjednik gradskog odbora da bi mi priopćio razloge odluke koju smo vidjeli iz medija. To nije ni partnerski ni korektno ponašanje, rekao je Tomašević.

Naveo je da su oni javno rekli da su spremni razgovarati, ali da do njih nije došlo jer ih SDP nije inicirao.

Komentirao je i kritike na novu zadužnicu Holdinga.

- Po novom ispada da je problem u kreditu koji Zagrebački holding diže i ponovno se plasira teza da se radi o novom zaduživanju od milijardu i 800 milijuna kuna. Ne radi se o novom zaduženju. Radi se o starom zaduženju koje smo zatekli kad smo došli na vlast, novcu koji je već potrošen od strane prijašnje Uprave Zagrebačkog holdinga. Dočekalo nas je kao i novu Upravu holdinga oko milijardu kuna kratkoročnih kredita koji su se trebali vratiti u roku od godinu dana. Imate Holding koji ima prihode na godišnjoj razini od četiri milijarde kuna. Imate 4 milijarde kuna i poslujete s gubitkom i obećate bankama da ćete vratiti milijardu kuna u roku godinu dana. U kojem svijetu je to održivo? Ovo je suglasnost za refinanciranje već postojećeg zaduženja, rekao je Tomašević.

Ponovio je kako je samo 8 posto zadužnice novi kredit, dok je 92 posto refinanciranje starog.

Tomašević je kazao da je jedan od raskida sporazuma u petak jer su točke dnevnog reda, među kojima je i ona o zaduženja, došle devet minuta prije početka skupštine.

- Želim pitati predsjednika gradske organizacije, zašto je on glasao da se to uvrsti u dnevni red? Glasao je zato što smo se tako dogovorili, rekao je Tomašević.

Podsjetio je da nije mogao prije poslati materijale SDP-ovim zastupnicima jer svi zastupnici moraju dobiti istovremeno.

- Neću dozvoliti da me se kao gradonačelnika Zagreba uvlači u unutarstranačke obračune drugih stranaka. Ja jedino očekujem da ljudi u Skupštini glasuju po svojoj savjesti. Ja sam tek jučer saznao da postoji zahtjev da se makne predsjednik Gradske skupštine. Da bi se smijenilo nekoga, on mora dati ostavku i to mora potvrditi Gradska skupština. To znaju svi zastupnici. Nije moguće da se usred sjednice ostane usred predsjednika Skupštine - kazao je Tomašević.

- Neću dopustiti da me netko ucjenjuju ili da me uvlači u unutarstranačke obračune. Ja iskreno ne znam što gradski SDP želi. Meni je bitno da se sjednica završi i da možemo pričati o odnosima sa SDP-om - napomenuo je.

Ustvrdio je da je ako će to biti potrebno bude spreman za nove izbore, te da neće dopustiti da ga netko ucjenjuje.

VIDEO: Pogledajte kako je u New Yorku obilježena godišnjica terorističkog napada 2001. godine.