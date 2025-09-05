Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 153
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#SUMMIT NA ALJASKI
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#CIJENE NA JADRANU
#Barkod
Poslušaj
Prijavi grešku
ZA SVAKOGA PONEŠTO

Vraća se Dronjak buvljak: Okupit će se više od 30 izlagača second hand i vintage komada

Foto: Dronjak buvljak
1/4
VL
Autor
Večernji.hr
05.09.2025.
u 18:00

Cilj buvljaka je dati novi život odbačenim odjevnim komadima i na taj način potaknuti ponovnu uporabu predmeta te se oduprijeti trendu brze mode

Pomno odabrana ponuda odjeće, obuće i modnih dodataka ponovno dolazi u najšarenije zagrebačko dvorište u Ilici 73. "Zato, ponesite ceker i u subotu od 10 do 16 sati svratite u studio-galeriju Klet gdje, uz dobru glazbu i opuštenu atmosferu, Dronjak otvara novu sezonu", poručuju organizatori.

Osim što na ovom buvljaku možete opremiti svoj ormar novim sezonskim komadima, pronaći ćete i razne rukotvorine, retro predmete i dekoracije za interijer. Uz to, poseban gost jesenskog izdanja je i Textiloop - platforma koja spaja proizvođače i kreativce, a na buvljaku će predstaviti ponudu dead stock materijala koje možete kupiti te pretvoriti u inovativne i održive kreacije.

Ova priča o održivosti započela je još 2021. godine kada je organiziran prvi Dronjak. Cilj buvljaka je dati novi život odbačenim odjevnim komadima i na taj način potaknuti ponovnu uporabu predmeta te se oduprijeti trendu brze mode. Danas, Dronjak slovi kao jedan od najposjećenijih buvljaka u Zagrebu te zbog svoje široke ponude okuplja brojne ljubitelje održive mode i vintage stila. Zato, ne propustite novo izdanje i uživajte u subotnjem druženju.

Više informacija o događaju i izlagačima pronađite na Instagram i Facebook profilu
Ključne riječi
buvljak dronjak buvljak Zagreb

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Zagreb: Koncert Darka Rundeka povodom Zagrebačkih kvartova kulture
BOGAT PROGRAM

Cirkus, bajke i rap tresu Klaku, Kvartovi kulture ovog vikenda u Dubravi

Subotnji program u Klaki počinje uz razgovor Umjetnost u našem kvartu koji za cilj ima aktivno uključivanje stanovnika u umjetničko obogaćivanje kvarta. Nastavlja se predstavom za djecu „Kraljevna na zrnu graška” kazališta Mala scena uz smiješne i zabavne lutke te radionicom vezenja koja će pokazati kako, napominje se u najavi, mindfulness, svjesnost i intuitivno vezenje mogu obogatiti naše veze sa sobom i pomoći nam da usporimo svijet oko sebe.

Učitaj još