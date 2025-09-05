Vraća se Dronjak buvljak: Okupit će se više od 30 izlagača second hand i vintage komada

Pomno odabrana ponuda odjeće, obuće i modnih dodataka ponovno dolazi u najšarenije zagrebačko dvorište u Ilici 73. "Zato, ponesite ceker i u subotu od 10 do 16 sati svratite u studio-galeriju Klet gdje, uz dobru glazbu i opuštenu atmosferu, Dronjak otvara novu sezonu", poručuju organizatori.

Osim što na ovom buvljaku možete opremiti svoj ormar novim sezonskim komadima, pronaći ćete i razne rukotvorine, retro predmete i dekoracije za interijer. Uz to, poseban gost jesenskog izdanja je i Textiloop - platforma koja spaja proizvođače i kreativce, a na buvljaku će predstaviti ponudu dead stock materijala koje možete kupiti te pretvoriti u inovativne i održive kreacije.

Ova priča o održivosti započela je još 2021. godine kada je organiziran prvi Dronjak. Cilj buvljaka je dati novi život odbačenim odjevnim komadima i na taj način potaknuti ponovnu uporabu predmeta te se oduprijeti trendu brze mode. Danas, Dronjak slovi kao jedan od najposjećenijih buvljaka u Zagrebu te zbog svoje široke ponude okuplja brojne ljubitelje održive mode i vintage stila. Zato, ne propustite novo izdanje i uživajte u subotnjem druženju.

Više informacija o događaju i izlagačima pronađite na Instagram i Facebook profilu