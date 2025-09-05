Studentica (23) osuđena na doživotni zatvor u Dubaiju! Majka uputila riječi koje slamaju srce: 'Pomozite'

Britanska studentica prava Mia O’Brien (23) u Dubaiju je osuđena na doživotni zatvor zbog, kako kaže njezina majka, “jedne iznimno nesmotrene pogreške”. Njezina majka, Danielle McKenna (46), pokrenula je internetsku kampanju za prikupljanje donacija, u kojoj je objavila emotivni apel kako bi prikupila sredstva za pravnu pomoć i putne troškove, prenosi Daily Mail.
"Mia je dobila doživotnu kaznu i trenutačno je smještena u centralnom zatvoru. Kao majka, potpuno sam slomljena – nisam ju vidjela još od prošlog listopada. Moja kći ima samo 23 godine, nikad u životu nije bila problematična. To je mlada djevojka koja je krenula studirati pravo, ali se nažalost okružila pogrešnim ljudima i napravila kobnu, glupu pogrešku. Sada plaća strašnu cijenu. Sve što molim jest da, ako možete, donirate bilo što – pa makar i jednu funtu. To bi nam značilo nevjerojatno puno i bila bih vam neizmjerno zahvalna", napisala je Danielle u objavi.
Naknadno je zahvalila svima koji su se uključili: "Svaka donacija će ići za pomoć Miji, za pokrivanje pravnih troškova i, nadam se, kako bismo barem mogli otputovati u Dubai i posjetiti je. Nitko od obitelji nije ju vidio od prošlog listopada. Hvala svima od srca."
U razgovoru za Daily Mail majka je otkrila kako će Miju premjestiti u drugi zatvor te da je vijest o doživotnoj kazni bila golem šok. Još uvijek nije objavljeno za koje je kazneno djelo proglašena krivom. Prema zakonima Ujedinjenih Arapskih Emirata, doživotna kazna obično znači oko 15 godina zatvora, a najčešće se izriče u slučajevima povezanima s drogom, ovisno o količini i okolnostima. Na službenim stranicama britanskog Ministarstva vanjskih poslova stoji jasno upozorenje da kazne za trgovinu drogom u UAE-u mogu uključivati i smrtnu kaznu. Posjedovanje čak i minimalnih količina ilegalnih supstanci – uključujući kanabis – povlači obaveznu zatvorsku kaznu od najmanje tri mjeseca ili novčanu kaznu u rasponu od 20.000 do 100.000 dirhama (oko 4.000 do 20.000 funti).
Također se naglašava kako se "prisustvo droge u krvi smatra posjedovanjem", dok su biljni pripravci i proizvodi s CBD-om također zabranjeni. Protupravno je i raspolaganje novcem povezanom s kaznenim djelima vezanim uz drogu, što također nosi stroge zatvorske i novčane kazne. Osim kaznenih djela povezanih s drogom, doživotni zatvor u UAE-u može biti izrečen i za najteže oblike nasilja ili terorizam. Do sada je putem stranice za prikupljanje sredstava, koja ima cilj prikupiti 1.600 funti, donirano nešto manje od 700 funti.
Koji mentalni sklop moraš biti da u Dubaiju posjeduješ drogu ili pak dilaš njome... Pa sada: sjedi curo 15 godinica!!!