Studentica (23) osuđena na doživotni zatvor u Dubaiju! Majka uputila riječi koje slamaju srce: 'Pomozite'

Britanska studentica prava Mia O’Brien (23) u Dubaiju je osuđena na doživotni zatvor zbog, kako kaže njezina majka, “jedne iznimno nesmotrene pogreške”. Njezina majka, Danielle McKenna (46), pokrenula je internetsku kampanju za prikupljanje donacija, u kojoj je objavila emotivni apel kako bi prikupila sredstva za pravnu pomoć i putne troškove, prenosi Daily Mail.

"Mia je dobila doživotnu kaznu i trenutačno je smještena u centralnom zatvoru. Kao majka, potpuno sam slomljena – nisam ju vidjela još od prošlog listopada. Moja kći ima samo 23 godine, nikad u životu nije bila problematična. To je mlada djevojka koja je krenula studirati pravo, ali se nažalost okružila pogrešnim ljudima i napravila kobnu, glupu pogrešku. Sada plaća strašnu cijenu. Sve što molim jest da, ako možete, donirate bilo što – pa makar i jednu funtu. To bi nam značilo nevjerojatno puno i bila bih vam neizmjerno zahvalna", napisala je Danielle u objavi.

Naknadno je zahvalila svima koji su se uključili: "Svaka donacija će ići za pomoć Miji, za pokrivanje pravnih troškova i, nadam se, kako bismo barem mogli otputovati u Dubai i posjetiti je. Nitko od obitelji nije ju vidio od prošlog listopada. Hvala svima od srca."

Nives Celzijus prvi put progovorila o novoj djevojci bivšeg supruga: 'Nismo si dobre, a ona je bolesno lijepa'

U razgovoru za Daily Mail majka je otkrila kako će Miju premjestiti u drugi zatvor te da je vijest o doživotnoj kazni bila golem šok. Još uvijek nije objavljeno za koje je kazneno djelo proglašena krivom. Prema zakonima Ujedinjenih Arapskih Emirata, doživotna kazna obično znači oko 15 godina zatvora, a najčešće se izriče u slučajevima povezanima s drogom, ovisno o količini i okolnostima. Na službenim stranicama britanskog Ministarstva vanjskih poslova stoji jasno upozorenje da kazne za trgovinu drogom u UAE-u mogu uključivati i smrtnu kaznu. Posjedovanje čak i minimalnih količina ilegalnih supstanci – uključujući kanabis – povlači obaveznu zatvorsku kaznu od najmanje tri mjeseca ili novčanu kaznu u rasponu od 20.000 do 100.000 dirhama (oko 4.000 do 20.000 funti).

FOTO Dirnuli su srca, a sada ih više nema: Ovi natjecatelji 'Života na vagi' prerano su nas napustili

Također se naglašava kako se "prisustvo droge u krvi smatra posjedovanjem", dok su biljni pripravci i proizvodi s CBD-om također zabranjeni. Protupravno je i raspolaganje novcem povezanom s kaznenim djelima vezanim uz drogu, što također nosi stroge zatvorske i novčane kazne. Osim kaznenih djela povezanih s drogom, doživotni zatvor u UAE-u može biti izrečen i za najteže oblike nasilja ili terorizam. Do sada je putem stranice za prikupljanje sredstava, koja ima cilj prikupiti 1.600 funti, donirano nešto manje od 700 funti.