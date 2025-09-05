Naši Portali
OTVORENJE U GUDOVCU

Brojni posjetitelji stigli na poznati sajam, a ove su ih cijene dočekale: Poskupjeli janjetina, odojak, ćevapi...

Gudovac: Skupa hrana na Proljetnom međunarodnom sajamu
Foto: Damir Spehar/PIXSELL/Ilustracija
1/2
VL
Autor
Vecernji.hr
05.09.2025.
u 14:18

Hamburgeri su između 12 i 14 eura, a tortilje od 4,50 do 10,50 eura

Jesenski sajam u Gudovcu, koji je danas otvoren, okupio je brojne posjetitelje. Nezaobilazan dio posjeta sajmu je i hrana, no cijene bi neke možda mogle neugodno iznenaditi. Klikni.hr navodi kako se kilogram janjetine prodaje za 50 eura, dok je odojak 40 eura za kilogram. Kobasice i ćevapi koštaju 13 eura po porciji uz koju se dobije lepinja i luk.

Palačinke i langoš koštaju od 5 eura naviše, hot dog od 3,5 do 5 eura, a pomfrit 6,5 eura. Hamburgeri su između 12 i 14 eura, a tortilje od 4,50 do 10,50 eura. Pivo se prodaje za 3,5 eura. Unatoč visokim cijenama, napominje portal Klikni.hr, sajam privlači brojne posjetitelje koji ne štede na tradicionalnim delicijama.

Na Proljetnom sajmu u Gudovcu, ove godine u ožujku cijene su bile poprilično drugačije. Kako se može vidjeti na cjeniku, janjetina je bila 45 eura, a odojak deset eura manje. Ćevapi su se prodavali za deset eura, hot dog za 4, isto kao i pomfrit. 

Gudovac: Skupa hrana na Proljetnom međunarodnom sajamu
Proljetni sajam, 27.03.2025.
Foto: Damir Spehar/PIXSELL

