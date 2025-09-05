Naši Portali
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
ZBOG RADOVA

Putnici, oprez! Iz ZET-a javljaju da će pojedine autobusne linije voziti izmijenjenom trasom, evo detalja

Zagreb: Okretište tramvaja i autobusa na Savskom mostu
Luka Stanzl/PIXSELL
Autori: Tajana Josipović, Večernji.hr
05.09.2025.
u 15:54

'Korisnike ljubazno molimo za razumijevanje', poručuju iz ZET-a

Zbog radova u Ulici Ašpergeri, na dijelu od Plešičke ulice prema Ulici Pavlići, autobusna linija 162 (Savski most - Ašpergeri) će od ponedjeljka, u 8.30 sati, do utorka, 30. rujna prometovati djelomično izmijenjenom trasom u oba smjera, javlja ZET.

Radovi će se odvijati u dvije faze te će autobus u prvoj fazi prometovati trasom:

  • Savski most - redovnom trasom do Ašpergera - Vatrogasna ulica - Potočka cesta - Pavlići do okretišta Pavlići

U drugoj fazi radova, autobus će prometovati trasom:

  • Savski most - redovnom trasom do Ašpergera okretišta - natrag do Kraljevečke ceste - Potočka cesta - Pavlići ulica do okretišta Pavlići

Osim toga, od ponedjeljka, u 8.30 sati, do utorka, 30. rujna, autobusna linija 163 (Savski most - Donji Trpuci - Gornji Trpuci) prometovat će skraćenom trasom u oba smjera, zbog radova u Obreškoj ulici:

  • Savski most - redovnom trasom do križanja Obreške i Dragonožečke, (desno) prema Dragonošcu - i u nastavku redovnom trasom do Gornjih Trpuca

Za vrijeme radova neće se koristiti stajališta Vicebani-Mateki i Odranski Obrež okretište u smjeru okretišta Odranski Obrež.

Isto tako, zbog oštećenja kolnika Ulice Vrhovec, od ponedjeljka, 8. rujna do završetka radova, autobusna linija 149 (Kuniščak - Vrhovec) će radnim danima prometovati razdvojeno, odnosno autobusi će voziti na dvije linije: 149 (Kuniščak - Vidovčica)) i 152 (Vidovčica - Vrhovec)

Autobusi linije 149 prometovat će skraćeno, do raskrižja Vrhovec / Jelenovački vrh (staro okretište), a stajalište Vidovčica bit će početno/krajnje stajalište. Vikendima i praznicima, na autobusnoj liniji 149 (Kuniščak - Vrhovec) bit će disponiran minibus, koji će prometovati kao jedna autobusna linija.

"Korisnike ljubazno molimo za razumijevanje", poručuju iz ZET-a.
