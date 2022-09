Analizirali smo Holdingov kredit zbog kojeg se raspala koalicija Tomaševića i SDP-a u Zagrebu. Evo što je sporno

Kredit je povoljan i nužan, omogućit će Holdingu da prodiše, rekao je u četvrtak zagrebačkom parlamentu gradonačelnik Tomislav Tomašević. To je nečuveno, neodgovorno i dosad nezabilježeno, komentirao je pak šef zagrebačkog HDZ-a Mislav Herman najavu novog zaduženja megatvrtke koje je po hitnom postupku uvršteno na sjednicu Gradske skupštine, a o toj će se točki raspravljati i glasati u ponedjeljak. Najveće je to zaduženje Zagreba u posljednjih 15 godina.

Nadzorni odbor odbio

Dugoročni kredit od 240 milijuna eura, odnosno 1,8 milijardi kuna, Holdingu i sudužnicima, trgovačkim društvima Gradskoj plinari Zagreb (GPZ), Gradskoj plinari – Opskrba te Vodoopskrbi i odvodnji (ViO) odobrilo je šest banaka. Namijenjen je "redefiniranju postojećih Holdingovih kreditnih obveza kako bi se osigurao kontinuitet provođenja mjera restrukturiranja i stvorili preduvjeti za potpunu konsolidaciju", stoji u obrazloženju prijedloga koji je, s drugom dokumentacijom, zastupnicima stigao na stol samo osam i pol minuta prije početka sjednice.

Izazvalo je to kavgu između skupštinske oporbe i zastupnika platforme Možemo!. Oporbenjaci su upozorili kako ih procedura podsjeća na stil vladanja prošle gradske uprave koja je na sličan način "gurala" potencijalno sporne odluke. S detaljima novog zaduženja nije bio upoznat ni koalicijski partner. I SDP-ovi zastupnici, naime, dokumentaciju su dobili kad i svi ostali, rekao nam je predsjednik zagrebačkog SDP-a Viktor Gotovac.

– Imali smo saznanje da je kredit u pripremi, no informacije su bile samo usmene i vezane samo uz termine Skupštine. Detalji nam do prekjučer nisu bili poznati, kao ni drugima. Prijedlog je došao na Skupštinu u trenutku koji je onemogućio da se ozbiljnije očitujemo pa ćemo do ponedjeljka iskoristiti vrijeme da provjerimo elemente i sadržaj te da razjasnimo nedoumice. Razmotrit ćemo je li taj kredit u interesu Zagrepčana, analizirati najbolji i najgori scenarij. Moramo sve razumjeti da znamo za što dižemo ruku – objasnio je Gotovac.

Ukupan iznos spornoga kredita, stoji u dokumentaciji, raspodijeljen je u tri tranše: A je 118, 6 milijuna eura, tranša B 103 milijuna, a C 18,4 milijuna eura. Kao datum povlačenja sredstava naveden je 30. rujna, prva rata na naplatu dolazi u rujnu iduće godine, a zadnja u ožujku 2034. godine. Stoga će Zagreb ovaj kredit u iznosu oko 12 posto vrijednosti godišnjega gradskog proračuna vraćati 11 godina. A da uvjeti i nisu toliko povoljni kao što tvrdi gradonačelnik, smatra potpredsjednik zagrebačkog HDZ-a Mario Župan.

– U materijalima nema točnih ciljeva, ne znamo za što će se točno novac koristiti, koji su planovi investicija, a toga smo se nagledali kod Milana Bandića. Sada se izgleda ponavlja ista politika – smatra Župan. U dostupnoj dokumentaciji, dodaje, ima nekoliko spornih stavki.

– Sudužnici su plinare i ViO, Holdingova trgovačka društva čije poslovanje, znamo, nije baš u dobrom stanju. Kamata je 3,5 posto za tranšu A te 2,75 za B i 3,10 posto za tranšu C, koja uključuje i otpremnine za viškove radnika – objašnjava Župan.

Zahtjevan proces

A ni to nije sve. Banke su tražile sudužništvo i u imovini pa im je Holding na raspolaganje dao vrijedne nekretnine, što je vidljivo iz priložene dokumentacije. Riječ je o 12 zemljišta i nekretnina na atraktivnim lokacijama, uključujući imovinu podružnice "Vladimir Nazor" u Savudriji, Dugoj Uvali, Velom Lošinju, Silbi, Skradinu i Puntu na Krku. Založena je i upravna zgrada ViO-a u Folnegovićevu naselju, njegove nekretnine u centru Zagreba, u Patačićevoj, ali i sama zgrada Holdinga u Vukovarskoj, imovina GPZ-a te zemljišta na Pavlinskom putu i u Kutini. Zbog sudužništva u imovini, nastavlja Župan, prijedlog novog zaduživanja odbijen je prošlog tjedna na sjednici Nadzornog odbora GPZ-a.

– Zbog toga kredit nije htio potpisati direktor GPZ-a. Ne bude li ga Holding mogao vraćati, izgubit će imovinu i vrijedne lokacije – upozorava Župan.

Tomašević je pak prekjučer kredit od 1,8 milijardi kuna odbio nazvati novim zaduživanjem, već je kazao kako je riječ o refinanciranju. – S bankama smo pregovarali dva mjeseca. Uvjeti koje smo dobili su povoljni, a kamate bolje od onih koje je dobila država. Kada smo preuzeli upravljanje gradom, dugovi Holdinga bili su čak pet milijardi kuna, a otad je vratio više od 300 milijuna – rekao je Tomašević. Uvođenje točke na dnevni red Skupštine po hitnom postupku opravdao je pak zahtjevnošću procesa.