SUTRA OD 9 DO 14 SATI

Subota uz igru i učenje: Besplatni satovi jezika, radionice i tombola za velike i male

05.09.2025.
u 17:00

Organizatori pozivaju sve zainteresirane da povedu obitelj i prijatelje te iz prve ruke upoznaju jezik, kulturu i atmosferu Goethe-Instituta.

Goethe-Institut Kroatien u subotu, 6. rujna, priprema Dan otvorenih vrata u svojoj zagrebačkoj podružnici u Zadarskoj ulici 80. Program će trajati od 9 do 14 sati, a ulaz je besplatan i bez prethodne prijave.

Posjetitelje očekuje bogat sadržaj – od besplatnih oglednih satova njemačkog jezika i testiranja razine znanja, do kreativnih radionica i aktivnosti za djecu, među kojima se izdvaja #Juice and Paint“. Za dodatnu zabavu pripremljena je tombola s atraktivnim nagradama, a u Goethe-Caféu posjetitelji će moći uživati u specijalitetima od kave i osvježavajućim pićima. Organizatori pozivaju sve zainteresirane da povedu obitelj i prijatelje te iz prve ruke upoznaju jezik, kulturu i atmosferu Goethe-Instituta.
