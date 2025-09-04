Grad Zagreb organizira svečani koncert u čast Gabi, Matije i Arsena, evo gdje i kada će se održati

U čast troje velikana hrvatske kulture – Gabi Novak, Matije Dedića i Arsena Dedića – Grad Zagreb organizira svečani koncert koji će se održati u nedjelju, 14. rujna 2025. godine na Strossmayerovom trgu u Zagrebu s početkom u 19.30 sati, javljaju iz gradske uprave.

"Publiku očekuje jedinstven program pod umjetničkim vodstvom Ante Gele, u kojem će se izmjenjivati vokalne izvedbe bezvremenskih pjesama Gabi Novak, recital Arsenovih stihova i jazz kompozicije Matije Dedića. Izvest će ih brojni glazbenici, glumci i prijatelji obitelji", poručuju.

Detalji programa bit će objavljeni u sljedećim danima.