Preživjela je požar u svom domu pa sada upozorava druge: 'Odmah se riješite ove stvari iz svoje kuće'

Jedna je žena, nakon što joj je dom potpuno stradao u požaru, uputila ozbiljno upozorenje: riješite se starih uređaja s litijevim baterijama koje skupljaju prašinu u ladicama i ormarima. Roberta Mander Maghouin podijelila je potresne fotografije uništene sobe i napisala kako je njezin dom buknuo u plamenu u samo deset minuta. Uzrok – litijeva baterija koja se zapalila.

“Za manje od 10 minuta plamen je probio krov. Više od 6000 knjiga, vjerojatno potpuni gubitak”, napisala je na Facebooku, “Upozorenje za javnost: odložite ili reciklirajte nekorištene telefone i računala. Mogu se zapaliti jednostavno zbog starosti – ne moraju biti uključeni u struju.” Nažalost, iako Roberta i njezin partner nisu bili kod kuće i izbjegli su ozljede, njihove mačke nisu preživjele. Vjeruje se da je požar izazvao stari laptop.

Foto: Roberta Mander Maghouin/Facebook

Objava je izazvala veliku reakciju na društvenim mrežama – od izraza sućuti do dijeljenja vlastitih iskustava. “Imam dva stara telefona i računala u ormaru. Kažete mi da predstavljaju opasnost od požara?” pitao je jedan korisnik. “Isto mi se dogodilo prije šest godina”, napisao je drugi. “Hvala što ste ovo podijelili, sada shvaćam da moram smisliti kako da se riješim svojih starih uređaja”, dodao je treći.

Litij-ionske baterije nalaze se u gotovo svim elektroničkim uređajima – od pametnih telefona i prijenosnih računala do električnih bicikala i automobila. Iako se smatraju sigurnima, kvarovi mogu izazvati ozbiljne požare.

Britansko vijeće za sigurnost objašnjava: Baterije pohranjuju veliku količinu energije i osjetljive su na toplinu ili fizička oštećenja. Ako dođe do kratkog spoja ili pregrijavanja, mogu se napuhati, ispupčiti ili naglo isprazniti – što su jasni znakovi da bi uskoro mogle otkazati.

Kako ih sigurno zbrinuti?

Nikada ih ne bacajte u kućni otpad – to nosi rizik od požara. Ispravna opcija je predaja u specijalizirane centre za recikliranje ili korištenje službi za odlaganje opasnog otpada.

Roberta je svoju tragediju podijelila kako bi druge upozorila i potaknula na akciju: “Molim vas, nemojte čekati – riješite se tih baterija prije nego što bude prekasno”.