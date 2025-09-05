Naši Portali
POČETAK ŠKOLSKE GODINE

Od ponedjeljka velike izmjene u ZET-u, tramvaji i autobusi pojačavaju ritam

Toplinski val u Zagrebu i gradska svakodnevnica
Sanjin Strukic/PIXSELL
Autor
Gabrijela Krešić
05.09.2025.
u 13:48

Novi vozni red za svaku liniju dostupan je na mrežnim stranicama ZET-a

S početkom nove školske godine, od ponedjeljka 8. rujna, tramvajske i autobusne linije Zagrebačkog električnog tramvaja ponovno će prometovati pojačanim intenzitetom, prema jesenskom voznom redu. Jedna od najvažnijih novosti je uspostava tramvajskog prometa Ulicom Ribnjak. Time se linije 8, 14, 15 te noćna linija 33 vraćaju na svoje redovne trase, a istovremeno se ukida privremena autobusna linija 613 (Kaptol – Gračansko dolje), uvedena za vrijeme radova na modernizaciji pruge, javlja ZET.

Jesenski vozni red donosi i povratak tramvajske linije 1 (Zapadni kolodvor – Borongaj), kao i autobusnih linija 114 (Ljubljanica – Prečko), 145 (Vrapčanska aleja – Oranice) te 275 (Sesvete – Sesvetska Sopnica). Kako istog dana počinje i nova školska godina, iz ZET-a upozoravaju na povećan broj djece na zagrebačkim cestama, osobito u zonama škola i vrtića, te apeliraju na sve sudionike u prometu na pojačan oprez i poštivanje prometnih propisa.

Putnicima je upućena i molba za suradnju, uz preporuku da se prtljaga, poput školskih torbi i ruksaka, u vozilima drži u ruci, a ne na leđima. Novi vozni red za svaku liniju dostupan je na mrežnim stranicama ZET-a.
Ključne riječi
ZET Zagreb

