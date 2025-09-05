Naši Portali
TUŠKANAC U GOSTIMA

Ciklus klasika koje povezuje glazba Ennija Morriconea dolazi na Savu

Autor
Gabrijela Krešić
05.09.2025.
u 16:00

Od ponedjeljka se prikazuje ciklus s deset naslova kojima je zajednička Morriconeova glazba, od političke drame "Bitka za Alžir", kojom se program otvara, preko slavnog vesterna "Dobar, ružan, zao"

Jedinstveni glazbeni potpis Ennija Morriconea, skladatelja koji je svojim melodijama obilježio povijest filma, u fokusu je rujanskog programa Tuškanca u gostima. U kinu Forum u Studentskom domu "Stjepan Radić" od ponedjeljka se prikazuje ciklus s deset naslova kojima je zajednička Morriconeova glazba, od političke drame "Bitka za Alžir", kojom se program otvara, preko slavnog vesterna "Dobar, ružan, zao" te filmova "Bilo jednom u Americi" i "Misija", poznatih po legendarnim ulogama Roberta De Nira, do "Mrske osmorke" redatelja Quentina Tarantina ili "Stvari" iz radionice Johna Carpentera. Na repertoaru su i "Cinema Paradiso", "Nedodirljivi", "Malèna" te "Istraga nad besprijekornim građaninom". 
