Ciklus klasika koje povezuje glazba Ennija Morriconea dolazi na Savu

Jedinstveni glazbeni potpis Ennija Morriconea, skladatelja koji je svojim melodijama obilježio povijest filma, u fokusu je rujanskog programa Tuškanca u gostima. U kinu Forum u Studentskom domu "Stjepan Radić" od ponedjeljka se prikazuje ciklus s deset naslova kojima je zajednička Morriconeova glazba, od političke drame "Bitka za Alžir", kojom se program otvara, preko slavnog vesterna "Dobar, ružan, zao" te filmova "Bilo jednom u Americi" i "Misija", poznatih po legendarnim ulogama Roberta De Nira, do "Mrske osmorke" redatelja Quentina Tarantina ili "Stvari" iz radionice Johna Carpentera. Na repertoaru su i "Cinema Paradiso", "Nedodirljivi", "Malèna" te "Istraga nad besprijekornim građaninom".