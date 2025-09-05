Policija o incidentu na Pantovčaku: Muškarac je preskočio ogradu i rekao da ima bombu u autu

Na poziv pripadnika Počasno- zaštitne bojne, koji osiguravaju kompleks Ureda predsjednika Republike, pripadnici MUP-a u petak su u ulici Pantovčak priveli osobu koja je na nepropisan način pokušala ući u kompleks Ureda predsjednika. Izvijestili su to iz Ureda predsjednika te pozdravili brzu reakciju pripadnika Počasno zaštitne bojne i MUP-a te profesionalno postupanje vojnih i policijskih službenika.

Također su naglasili da nitko od djelatnika ili dužnosnika Ureda PRH ni na koji način nije bio ugrožen. Daljnju istragu o tom incidentu provodi MUP. Prema neslužbenim informacijama, 67-godišnji muškarac s područja Zagreba u prijepodnevnim satima verbalno se sukobio s djelatnicima osiguranja nakon što je pokušao ispod rampe ući u kompleks Ureda predsjednika, navodi Jutarnji list.

Kada su ga djelatnici osiguranja zaustavili, počeo je nesuvislo govoriti, među ostalim rekavši da u automobilu kojim se dovezao do Pantovčaka i parkirao u blizini ima bombu, zbog čega su djelatnici osiguranja pozvali policiju. Pretragom auta nije pronađena eksplozivna naprava, a muškarac je odveden na kriminalističko istraživanje.