Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 153
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#SUMMIT NA ALJASKI
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#CIJENE NA JADRANU
#Barkod
Poslušaj
Prijavi grešku
BOMBA NIJE PRONAĐENA

Policija o incidentu na Pantovčaku: Muškarac je preskočio ogradu i rekao da ima bombu u autu

Predsjedni?ki dvori na Pantov?aku
Foto: Goran Stanzl/PIXSELL
VL
Autor
Sara Sorić/HINA
05.09.2025.
u 18:46

Muškarac je priveden u Prvu policijsku postaju Zagreb, gdje je u tijeku kriminalističko istraživanje.

Na poziv pripadnika Počasno- zaštitne bojne, koji osiguravaju kompleks Ureda predsjednika Republike, pripadnici MUP-a u petak su u ulici Pantovčak priveli osobu koja je na nepropisan način pokušala ući u kompleks Ureda predsjednika. Izvijestili su to iz Ureda predsjednika te pozdravili brzu reakciju pripadnika Počasno zaštitne bojne i MUP-a te profesionalno postupanje vojnih i policijskih službenika.

Također su naglasili da nitko od djelatnika ili dužnosnika Ureda PRH ni na koji način nije bio ugrožen. Daljnju istragu o tom incidentu provodi MUP. Prema neslužbenim informacijama, 67-godišnji muškarac s područja Zagreba u prijepodnevnim satima verbalno se sukobio s djelatnicima osiguranja nakon što je pokušao ispod rampe ući u kompleks Ureda predsjednika, navodi Jutarnji list. 

Kada su ga djelatnici osiguranja zaustavili, počeo je nesuvislo govoriti, među ostalim rekavši da u automobilu kojim se dovezao do Pantovčaka i parkirao u blizini ima bombu, zbog čega su djelatnici osiguranja pozvali policiju. Pretragom auta nije pronađena eksplozivna naprava, a muškarac je odveden na kriminalističko istraživanje.
Kamera snimila divljaka na motoru u Zagrebu: Pretjecao preko pune, napao vozača pa mu razbio retrovizor
Ključne riječi
ured predsjednika dojava o bombi Pantovčak

Komentara 1

Pogledaj Sve
71
71dan
19:32 05.09.2025.

Falio je lpkaciju.

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još