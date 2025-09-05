Pošast među mladima digla na noge cijelu zemlju: 'Rekao je da je halucinirao, osjećao se kao da je u vodi'

Najnovije studije otkrivaju alarmantan porast sintetičke droge u tekućinama za vape zaplijenjenim iz škola u Engleskoj, dok se ilegalne e-cigarete otvoreno reklamiraju na društvenim mrežama, upozoravaju stručnjaci i policija. Prema novoj opsežnoj studiji Sveučilišta u Bathu, gotovo 2000 tekućina za vape zaplijenjenih iz 114 srednjih škola u Engleskoj podvrgnuto je testiranju, a rezultati su šokantni: 13% uzoraka sadržavalo je sintetičku drogu poznatu kao "začin" (spice). Ova droga, koja je znatno jeftinija od THC-a, psihoaktivne komponente kanabisa, izaziva ozbiljnu ovisnost i može imati razorne posljedice na mlade.

Profesor Chris Pudney, koji je vodio studiju, ističe da je začin "nevjerojatno jak" i da može dovesti mlade u rizične situacije, uključujući prisilu, zlostavljanje ili upletenost u kriminal. "Za mladu osobu, konzumacija ovakve droge znači izloženost ozbiljnim opasnostima", upozorava Pudney. Ilegalne tekućine za vape, često jarkih boja i privlačnog dizajna, reklamiraju se na platformama poput TikToka, Instagrama i Facebooka pod krinkom THC proizvoda, koji su zabranjeni u Velikoj Britaniji. Međutim, analiza je pokazala da većina ovih proizvoda sadrži začin: 67,5% na TikToku, 54,2% na Instagramu i 12% na Facebooku. Razlog za ovu pojavu leži u cijeni – dok THC e-cigareta u SAD-u košta oko 60 funti, začin košta samo 5 funti po punjenju, piše Sky News.

"Začin je jeftin i lako dostupan, što ga čini privlačnim mladima", objasnio je Pudney. "Platforme društvenih medija, posebno one popularne među mlađom populacijom, postale su ključne za distribuciju ovih opasnih proizvoda", dodao je.

Kelly (čije je ime promijenjeno iz sigurnosnih razloga) svjedoči o razornom utjecaju te droge na njezinog sina tinejdžera. Nakon što su mu nasilnici ispred škole prisilno stavili vape s začinom u usta, doživio je kolaps. "Rekao je da je halucinirao, osjećao se kao da je u vodi", ispričala je Kelly. "Od tog incidenta njegova anksioznost se pogoršala, boji se izlaziti iz kuće i već godinu dana nije pohađao školu", ispričala je. Kelly savjetuje roditeljima da budu oprezni: "Provjerite što vaša djeca koriste u e-cigaretama. Nisam ni znala što je začin dok nisam počela guglati"

Nakon izvješća Sky Newsa, TikTok je uklonio račune koji su promovirali ilegalne vapeove, ističući da takav sadržaj krši njihove politike. Meta, vlasnik Facebooka i Instagrama, također je izbrisala račune dilera droge i naglasila da je prodaja ilegalnih supstanci strogo zabranjena. Telegram, koji se često koristi za komunikaciju s dilerima, tvrdi da uklanja milijune nezakonitih sadržaja dnevno. Unatoč tim mjerama, Sveučilište u Bathu upozorava da platforme ne čine dovoljno. Pozivaju Ofcom, britanski regulator, da pokrene poseban program za suzbijanje online prodaje droga. Ofcom je potvrdio da istražuje 47 stranica i aplikacija te najavio daljnje akcije u bliskoj budućnosti.

Dobrotvorne organizacije, poput Zaklade Daniel Spargo-Mabbs, upozoravaju na sve veći broj incidenata u školama povezanih s vapeovima sa začinom. "Ovo je nova i ozbiljna prijetnja", kaže Fiona Spargo-Mabbs. "Adolescencija je kritično razdoblje za razvoj mozga i tijela, što mlade čini posebno ranjivima na ovu drogu", dodaju. Roditelji, škole i vlasti pozivaju se na povećanu budnost kako bi se zaštitila djeca od ove opasne pojave. Kako društvene mreže i dalje ostaju glavno tržište za ilegalne droge, potrebne su hitne i učinkovite mjere kako bi se spriječila daljnja eskalacija ove krize.