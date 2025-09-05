Krvava pljačka u Zagrebu: Upali su u Finu, nasumično pucali i ukrali milijune, ali kapa u zapaljenom autu ih je otkrila

U rano poslijepodne, trojica razbojnika naoružanih automatskom puškom i pištoljima upala su u poslovnicu Fine u Zvonimirovoj ulici i bez oklijevanja otvorila vatru na dvojicu zaštitara tvrtke Sokol Marić, Dragu Renara i Stipu Mušana.
Unatoč opsežnoj i dugotrajnoj policijskoj istrazi, koja je uključivala uhićenje dvije sasvim različite skupine ljudi, slučaj je ostao obilježen kontroverzama i sumnjama u efikasnost policije i pravosudnog sustava.
U Finu su upali Dubravko Žugelj, Ivica Štrk i Ivan Tucman. U zaštitare je smrtonosne hice ispalio Žugelj, dok je za rješavanje oružja i kompromitirajućih tragova poslije pljačke bio zadužen Dražen Bekavac.