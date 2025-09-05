Krvava pljačka u Zagrebu: Upali su u Finu, nasumično pucali i ukrali milijune, ali kapa u zapaljenom autu ih je otkrila

Na današnji dan, 5. rujna 2005., Zagreb je bio poprište jedne od najkrvavijih pljački u novijoj povijesti Hrvatske.
Foto: puklavda
U rano poslijepodne, trojica razbojnika naoružanih automatskom puškom i pištoljima upala su u poslovnicu Fine u Zvonimirovoj ulici i bez oklijevanja otvorila vatru na dvojicu zaštitara tvrtke Sokol Marić, Dragu Renara i Stipu Mušana.
Foto: glebovpe
Napad je bio iznimno brutalan. Drago Renar preminuo je na licu mjesta, dok je Stipe Mušan, teško ozlijeđen, prevezen u bolnicu, gdje je preminuo sljedećeg dana.
Foto: glebovpe
Nakon što su eliminirali zaštitare, razbojnici su nastavili pucati po poslovnici, izazivajući paniku i kaos među zaposlenicima i klijentima.
Foto: glebovpe
S pištoljem uperenim u voditeljicu poslovnice, zatražili su novac. U strahu za svoj život, predala im je vreću u kojoj je bilo više od dva milijuna kuna.
Foto: glebovpe
Pljačkaši su sav novac potrpali u vreću, a dio su skrili pod jakne.
Foto: glebovpe
Jedan po jedan izlazili su iz Fine, uskočili u ukradeni Passat i nestali. Automobil su potom zapalili kako bi uklonili tragove.
Foto: glebovpe
Unatoč opsežnoj i dugotrajnoj policijskoj istrazi, koja je uključivala uhićenje dvije sasvim različite skupine ljudi, slučaj je ostao obilježen kontroverzama i sumnjama u efikasnost policije i pravosudnog sustava.
Foto: glebovpe
Istraga se razvukla na godine, a tek je kasnije utvrđeno da je glavni organizator pljačke bio Ivan Boršić, koji je u to vrijeme izdržavao kaznu u Kaznionici u Lipovici zbog prijašnjih ubojstava.
Foto: glebovpe
Boršić je vikende koje je dobio na slobodi koristio za planiranje kriminalnih aktivnosti, uključujući i prepad na Finu.
Foto: puklavda
U Finu su upali Dubravko Žugelj, Ivica Štrk i Ivan Tucman. U zaštitare je smrtonosne hice ispalio Žugelj, dok je za rješavanje oružja i kompromitirajućih tragova poslije pljačke bio zadužen Dražen Bekavac.
Foto: puklavda
Novac je bio zakopan u dvorištu u Velikoj Gorici prije nego što ga je Boršić došao preuzeti i podijeliti, dok je oružje korišteno u pljački završilo u Savi.
Foto: puklavda
Unatoč pomno isplaniranoj operaciji, jedan trag je bio presudan za razotkrivanje počinitelja - DNK na kapi pronađenoj u zapaljenom vozilu.
Foto: puklavda
Ispostavit će se da taj DNK pripada Dubravku Žugelju, koji je zbog ubojstva dvojice zaštitara osuđen na 40 godina zatvora.
Foto: puklavda
Foto: glebovpe
Foto: glebovpe
Foto: puklavda
Foto: puklavda
Foto: puklavda
Foto: puklavda
Foto: puklavda
Foto: puklavda
Foto: puklavda
Foto: puklavda
Foto: puklavda
Foto: puklavda
Foto: puklavda
Foto: puklavda
