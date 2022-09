Gotovac: Mjesto predsjednika Skupštine treba pripasti Možemo!. SDP nije 'HDZ za siromašne'

Nakon što je zagrebački SDP u petak većinom glasova odlučio raskinuti suradnju s Možemo! u Gradskoj skupštini, večeras su objavili priopćenje na Facebooku čime su objasnili svoju odluku.

''Dosadašnji Sporazum Gradski odbor SDP Zagreb smatra iscrpljenim modelom u ostvarivanju nastojanja, predanosti i političkih odrednica SDP-a vezanih uz uspješno rješavanje štete i gradskih problema koji su nastali djelovanjem prethodnih administracija.

GO SDP Zagreb predan je suradnji sa strankama koji istinskim i iskrenim zajedničkim i partnerskim pristupom nastoje djelovati na korist građana Grada Zagreba.

Budući da Sporazum više nije na snazi, predsjednik Gradske organizacije Viktor Gotovac, zatražio je od zastupnica i zastupnika SDP-a u Gradskoj skupštini Grada Zagreba da podnesu ostavke na funkcije koje su bile dogovorene Sporazumom'', navedeno je u priopćenju.

Osim toga, predsjednik SDP-a Zagreb Viktor Gotovac dao je i intervju za Radio Sljeme gdje je kazao kako se gradska organizacija ''usmjerava prema novom formatu suradnje''.

- Suradnja se odvajala bez ikakvog pravnog formata. Što će ovo konkretno značiti? Radi naše politčke vjerodostojnosti, bilo bi grozno da smo iznevjerili naše birače - kazao je.

Osim toga, i predsjednik zagrebačkog HDZ-a Mislav Herman je poručio kako bi Klisović trebao dati ostavku na mjestu predsjednika Gradske skupštine, želi li SDP biti ''dosljedan u prekidu suradnje''.

- Nama je neprihvatljivo da nas se zbog jednog radnog mjesta nas percipira da smo u suradnju s Možemo! ušli radi zbrinjavanja tj. zapošljavanja naših članova. Smatrajući da nemamo pravo na predsjednika Skupštine zbog izbornog rezultata, mi ćemo zatražiti da se to mjesto zamijeni jer smatramo da to mjesto pripada Možemo!. SDP nije niti smije biti zavod za zapošljavanje ili ''HDZ za siromašne'' - odgovorio je Gotovac.

- Netko tko nema legititmitet odlučivati u ime stranke je to činio, ali to ostavljam njemu na dušu. Klisović je bio protiv prekida suradnje s Možemo!, ali je to vjerojatno zato što se radi o njemu. Ne znam je li se s nekim konzultirao unutar SDP-a - kazao je.

Što se tiče novog kredita u Holdingu o kojem će se sutra raspravljati na sjednici Skupštine, kazao je kako SDP nije stranka koja bezrezervno diže ruke.

- Mi nismo imali informacija, samo smo znali da će to zaduženje doći na red. Ja sam odmah reagirao kada su nam dali informaciju o zaduženju osam i pol minuta prije početka sjednice Skupštine, ali mi do sada nismo dobili detaljnija pojašnjenja koja smo tražili. Dotad ćemo se morati politički konzultirati unutar stranke. Priznat ćete, nepartnerski je takve stvari predstavljati u takvom terminu, a nije ni jedina - dodao je.

Gradonačelnik zasad nije nazvao Gotovca.

- Očekujem da nam komentira one stvari za koje očekuje našu podršku. Ako se to ne dogodi, ne mogu reći kako ćemo odlučiti - kazao je.

Komentirao je i spekulacije da predsjedništvo SDP-a želi ''izbaciti'' Gotovca.

- To nije moja briga. Nisam dobio nikakvu obavijest, čuo sam sve od novinara. Ono što me zanima je koji će biti razlozi. Sva naša postupanja su statutarna i imala su podršku gradske organizacije. Samo se nadam da se u jednoj socijaldemokratskoj stranki odluke ne donose zbog interesa pojedinaca - zaključio je.

