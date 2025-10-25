TikTok izazovi izvan kontrole: Učenik stigao u školu s plinskim pištoljem

Još jedan slučaj koji upozorava na opasnosti digitalnih izazova među mladima zabilježen je u jednoj zagrebačkoj osnovnoj školi. Incident se dogodio tijekom školskog odmora kada je učenik viših razreda pokazivao plinski pištolj svojim vršnjacima, koji je donio od kuće, piše HRT.

Ravnatelj škole, Mario Keča, potvrdio je događaj i objasnio poduzete mjere: “Oduzeli smo taj plinski pištolj, kontaktirali s policijom, policija je vrlo brzo bila tamo. Napravili smo sve potrebne procedure toga dana, a i nastavili smo idući dan. Puno smo razgovarali s učenicima, puno smo razgovarali s roditeljima, i međusobno.”

Dječak je odmah udaljen s nastave, a u školu je pozvana njegova majka. Policija je također reagirala, u priopćenju navode: “Nakon provedenog kriminalističkog istraživanja protiv maloljetnika bit će podnesen optužni prijedlog redovitim putem zbog počinjenog prekršaja iz Zakona o nabavi i posjedovanju oružja građana uz obavijest nadležnom područnom uredu Hrvatskog zavoda za socijalni rad.”

Prema informacijama iz škole, incident je povezan s izazovom koji se širi društvenim mrežama, gdje djeca donose neobične predmete u školu i snimaju reakcije prijatelja. Stručnjaci upozoravaju da takvi izazovi postaju sve rizičniji i opasniji. “Djeca i mladi ne razumiju i nemaju svijest o težini tih posljedica, nego se u njih upuštaju ponajprije zbog svoje potrebe za osjećajem pripadnosti, za osjećajem prihvaćenosti među vršnjačkom skupinom,” upozorava Tea Čičić, socijalna radnica iz Centra za sigurniji internet.

Marko Gulan, stručnjak za kibernetiku, dodaje: “U tim je izazovima primamljivo da će se oni istaknuti najviše od svoje generacije, da će biti lideri, da će biti influenceri, da će im se sredina diviti. Taj problem dolazi od nedostatka pažnje ondje gdje bi je trebali imati.”

Stručnjaci također ističu da utjecaj vršnjaka i društvenih mreža na djecu često nadmašuje ulogu roditelja i škole: “U današnje vrijeme puno veći utjecaj na mlade imaju njihovi vršnjaci, društvene mreže i internet. Ako tu nema stručne osobe ili roditelja kao ključne uloge, učenici, nažalost, preuzimaju rizična ponašanja,” kaže Tjaša Juraković Antolić, pedagoginja OŠ Središće.

Kako bi se smanjila opasnost od ovakvih ponašanja, stručnjaci savjetuju otvorene razgovore s djecom o digitalnom svijetu. Tea Čičić objašnjava: “Važno je na početku pristupiti dosta otvoreno, transparentno, jasno objasniti djetetu što je to točno što nas brine, ali i pitati dijete što je to ono što ono voli na tim društvenim mrežama.”

Gulan upozorava na još jedan problem: “Veliki problem je ta liberalizacija u kojoj se zapravo djeci daje ta sloboda, djeca će to bolje od nas. Djeca možda hoće bolje tehnologiju poznati, ali neće bolje od nas razumjeti što je problem i što je opasnost za njih.” Sve više ovakvih izazova pokazuje da je nužno pravovremeno educirati djecu o sigurnosti na internetu i mogućim posljedicama njihovih online poteza.