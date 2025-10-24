Naši Portali
POLAZAK U ŠKOLU

Raste broj odgoda upisa u prvi razred: Među razlozima stručnjaci vide i ekrane i prezaštićenost

Autor
Snježana Bičak
24.10.2025.
u 16:55

Sve više djece ima poteškoća s pažnjom i koncentracijom, neka sa zrelošću, a neka i s trčanjem

Trend povećanja broja mališana kojima je upis u prvi razred osnovne škole odgođen na temelju rješenja stručnih službi nastavljen je i ove godine. Oko 4000 djece u Hrvatskoj lani je dobilo odgodu upisa u prvi razred zbog razloga koje možemo sublimirati pod socio-emocionalnu nezrelost. Ove godine, kažu u Ministarstvu obrazovanja, iako još nemaju konačne podatke, taj je broj još u porastu.

– U Nacionalni informacijski sustav upisa u osnovne škole za ovu godinu još nisu unesena sva rješenja o odgodi upisa, a i žalbe roditelja drugostupanjskom tijelu su u tijeku pa će se konačan broj sigurno korigirati jer je konačno riješeno prosječno 96% zahtjeva, a u nekim županijama i manje od 90%. Do danas je doneseno 4212 odluka o odgodi upisa, što je 10,90 posto od ukupnog broja prvašića, te 106 odluka o privremenom oslobađanju – rekli su nam u Ministarstvu znanosti, obrazovanja i mladih. I prethodnih je godina broj odgoda upisa rastao po županijama, posebice u Bjelovarsko-bilogorskoj, Brodsko-posavskoj, Šibensko-kninskoj, Virovitičko-podravskoj, Zagrebačkoj i Dubrovačko-neretvanskoj županiji.

Ključne riječi
odgoda upis u prvi razred škola Učenici djeca

