HIT NA MREŽAMA

Mladić iz Otoka sam renovira kuću iz '91. i sve snima: 'Prvi puta neke stvari radim, ali ne može biti toliko teško'

VL
Autor
Večernji.hr
23.10.2025.
u 23:07

Ivan je već završio svoju sobu i dnevni boravak, a svaki detalj pažljivo je oblikovao. "Jako sam sretan kako je ispao ovaj prostor… Meni nije problem, ja bih stalno živio vjerojatno u renovacijama," kaže mladić.

Renovacija kuće nikada nije jednostavna, ali 22-godišnji Ivan Brnatović iz Otoka odlučio je da će pokušati sam i snimati svaki trenutak za društvene mreže. "Iskreno nemam pojma, prvi puta neke stvari radim, ali mislim ne može biti toliko teško, uglavnom sve se da riješiti, samo treba strpljenja i volje," rekao je Ivan za Net.hr.

Gletanje, prašina i sitni problemi nisu ga obeshrabrili. Kako kaže: "Ako na jednom dijelu bude neravan zid, dodat ću više gleta ako imam premalo, uglavnom sve se da riješiti samo treba strpljenja i volje." Odluka da sve odradi sam došla je i zbog nedostatka dostupnih majstora: "Znate kako je s majstorima, uvijek su ili preskupi ili su prezauzeti, tako da jednostavno odlučio sam stvar uzeti u svoje ruke," pojasnio je Net.hr-u.

Ivan je već završio svoju sobu i dnevni boravak, a svaki detalj pažljivo je oblikovao. "Jako sam sretan kako je ispao ovaj prostor… Meni nije problem, ja bih stalno živio vjerojatno u renovacijama," kaže mladić. Podršku mu pružaju roditelji, navikli na njegove “luckaste planove”: "Od raznih putovanja do renovacija, studentskog života… uvijek me podržavaju, najveća su mi podrška," dodaje. Planovi se nastavljaju, odd renovacija kupaonice do terase i dvorišta, a sve to Ivan želi spojiti s budućim studijem dizajna interijera i vrtova.

@ivan.brnatovic PART 13 | Renovacija hodnika | Uklanjanje boje Bože mi pomozi odakle mi snage za sve. #fyp #foryoupage #capcut #interijer #renovacija ♬ original sound - Ivan Brnatović

Ključne riječi
društvene mreže renovacija doma preuređenje

Kupnja