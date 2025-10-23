Malo poznati WhatsApp trik: Evo kako možete pročitati cijelu poruku bez otvaranja

U užurbanom svijetu u kojem živimo, gdje dobivamo na desetke poruka dnevno, ponekad je nemoguće odmah na sve odgovoriti, bez obzira na to koliko nam je pošiljatelj drag. S obzirom na to da mnogi ljudi smatraju da je nepristojno poruku pročitati i na nju ne odgovoriti, pritisak za instantno odgovaranje još se više povećava, prenosi Mirror.
Za one koji se osjećaju tjeskobno čim te dvije male plave kvačice iskoče, postoji rješenje i možda ćete dobiti malo vremena prije nego što ćete trebati formulirati odgovor. Mnogi korisnici WhatsAppa možda nisu svjesni da mogu pročitati poruke u cijelosti bez otvaranja, čime se ublažava nepotreban stres.
Prema tvrtki AirDroid za upravljanje mobilnim uređajima s Androidom, kako biste vidjeli cijelu poruku, prvo biste trebali dugo pritisnuti početni zaslon i otvoriti stranicu izbornika. Zatim biste trebali odabrati Widgete. Pronađite widget '4 x 2 WhatsApp' i povucite ga na bilo koju od svojih početnih stranica, dugo pritisnite kada ga dodate da biste ga povećali i vidjet ćete sve poruke koje još niste pročitali. Ako ostavite ovaj prozor na vašem mobitelu, na njemu će se uvijek prikazivati poruke koje vam dolaze na WhatsApp i tamo ćete ih uvijek moći u cijelosti pročitati.
Ovaj je trik nažalost namijenjen samo za korisnike Androida. Iako, korisnici iPhonea mogu odlučiti onemogućiti prikazivanje pošiljatelju da je poruka pročitana u samom WhatsAppu, sprječavajući prijatelje, obitelj i suradnike da uoče te kvačice. Ako ste korisnik iPhonea i želite onemogućiti prikazivanje plavih kvačica, trebali biste dodirnuti gumb 'More options' na WhatsAppu, prije nego što kliknete na 'Settings'. Zatim biste trebali prijeći na 'Privatnost', gdje ćete dobiti opciju da isključite prikazivanje plavih kvačica prilikom pročitanih poruka.
Prema web stranici WhatsAppa, ova radnja, nažalost, neće onemogućiti potvrde o pročitanim porukama za grupne razgovore niti će reproducirati potvrde za glasovne poruke jer ne postoji način da se te postavke isključe.
Ima i još jedan trik, onaj tko ima smart watch može pročitati poruku na satu i kvačice neće poplaviti, također ne poplave ni kada se odgovori preko sata.