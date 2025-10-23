Malo poznati WhatsApp trik: Evo kako možete pročitati cijelu poruku bez otvaranja

U užurbanom svijetu u kojem živimo, gdje dobivamo na desetke poruka dnevno, ponekad je nemoguće odmah na sve odgovoriti, bez obzira na to koliko nam je pošiljatelj drag. S obzirom na to da mnogi ljudi smatraju da je nepristojno poruku pročitati i na nju ne odgovoriti, pritisak za instantno odgovaranje još se više povećava, prenosi Mirror.

Za one koji se osjećaju tjeskobno čim te dvije male plave kvačice iskoče, postoji rješenje i možda ćete dobiti malo vremena prije nego što ćete trebati formulirati odgovor. Mnogi korisnici WhatsAppa možda nisu svjesni da mogu pročitati poruke u cijelosti bez otvaranja, čime se ublažava nepotreban stres.

Prema tvrtki AirDroid za upravljanje mobilnim uređajima s Androidom, kako biste vidjeli cijelu poruku, prvo biste trebali dugo pritisnuti početni zaslon i otvoriti stranicu izbornika. Zatim biste trebali odabrati Widgete. Pronađite widget '4 x 2 WhatsApp' i povucite ga na bilo koju od svojih početnih stranica, dugo pritisnite kada ga dodate da biste ga povećali i vidjet ćete sve poruke koje još niste pročitali. Ako ostavite ovaj prozor na vašem mobitelu, na njemu će se uvijek prikazivati poruke koje vam dolaze na WhatsApp i tamo ćete ih uvijek moći u cijelosti pročitati.