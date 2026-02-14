Pokušaj ubojstva u Zagrebu: 41-godišnji Nepalac napao 22-godišnjeg sunarodnjaka

Do pokušaja ubojstva došlo je jučer na području Maksimira kada je 41-godišnji državljanin Nepala napao svog 22-godišnjeg sunarodnjaka, izvijestila je zagrebačka policija. Obojica muškaraca, dodali su, u Hrvatskoj borave na temelju privremene dozvole. Prema navodima policije, u jednom trenutku 41-godišnjak je, s namjerom da ga usmrti, oštrim predmetom zamahnuo prema 22-godišnjaku i nanio mu posjekotinu na glavi.

Liječnička pomoć pružena je obojici u jednoj zagrebačkoj bolnici gdje je utvrđeno kako su zadobili lakše tjelesne ozljede. Policija je uhitila 41-godišnjaka, a kriminalističko istraživanje je u tijeku kako bi se utvrdile sve okolnosti ovog događaja.