ZADOBILI LAKŠE OZLIJEDE

Pokušaj ubojstva u Zagrebu: 41-godišnji Nepalac napao 22-godišnjeg sunarodnjaka

Zagreb: Policija odvodi Gorana Krunića i ostale iz USKOK-a
Luka Stanzl/PIXSELL
VL
Autor
Večernji.hr
14.02.2026.
u 14:02

Kriminalističko istraživanje je u tijeku kako bi se utvrdile sve okolnosti ovog događaja.

Do pokušaja ubojstva došlo je jučer na području Maksimira kada je 41-godišnji državljanin Nepala napao svog 22-godišnjeg sunarodnjaka, izvijestila je zagrebačka policija. Obojica muškaraca, dodali su, u Hrvatskoj borave na temelju privremene dozvole. Prema navodima policije, u jednom trenutku 41-godišnjak je, s namjerom da ga usmrti, oštrim predmetom zamahnuo prema 22-godišnjaku i nanio mu posjekotinu na glavi.

Liječnička pomoć pružena je obojici u jednoj zagrebačkoj bolnici gdje je utvrđeno kako su zadobili lakše tjelesne ozljede. Policija je uhitila 41-godišnjaka, a kriminalističko istraživanje je u tijeku kako bi se utvrdile sve okolnosti ovog događaja.
Ključne riječi
strani radnici Nepalci Zagreb PUZ

