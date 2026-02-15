Naši Portali
IZMJENE U PROMETU

Dio Zagreba danas bez tramvaja: ZET objavio detalje

Zagreb: Tramvajske linije 7 i 14 od danas ponovno prometuju preko Jadranskog mosta
Igor Soban/PIXSELL
VL
Autor
Večernji.hr
15.02.2026.
u 10:41

Umjesto tramvaja, uspostavlja se privremena autobusna linija 607

Zbog radova na kontaktnoj mreži u Zapruđu, danas od 8 do 17 sati, bit će obustavljen tramvajski promet Avenijom Dubrovnik i Avenijom Marina Držića do raskrižja s Ulicom grada Vukovara, izvijestili su iz ZET-a.  Tramvajske linije 6, 7 i 14 prometovat će izmijenjenim trasama u oba smjera:

  • Linija 6: Črnomerec - Trg bana Josipa Jelačića - Glavni kolodvor - Autobusni kolodvor - Ulica grada Vukovara - Žitnjak
  • Linija 7: Savski gaj (rotor) - Jadranski most - Savska - Ulica grada Vukovara - Autobusni kolodvor - Kvaternikov trg - Dubrava
  • Linija 14: Mihaljevac - Trg bana Josipa Jelačića - Savska - Savski most

Umjesto tramvaja, uspostavlja se privremena autobusna linija 607 (Savski most - Novi Zagreb - Ulica grada Vukovara). Po završetku radova, linije 6 i 7 prometovat će svojim uobičajenim trasama, dok će linija 14 voziti do Savskog gaja (rotor). Iz ZET-a korisnike ljubazno mole za razumijevanje.
